Las autoridades de Colombia encuentran con vida a la senadora colombiana de la coalición gobernante

El esposo de Aida Quilcué, Edwin Legarda, falleció en diciembre de 2008 por disparos de soldados cuando se trasladaba en automóvil hacia Popayán, en el departamento del Cauca. El hecho generó condenas tanto de organizaciones indígenas como de entidades como Amnistía Internacional. La senadora Quilcué, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y por su liderazgo en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), volvió a figurar en los titulares tras ser reportada su desaparición junto con su equipo de escoltas en una zona conflictiva del Cauca, situación que movilizó a las autoridades y provocó preocupación a nivel nacional, según informó el medio Europa Press.

La localización de la senadora y su equipo se confirmó este martes, luego de varias horas de incertidumbre. Las autoridades colombianas anunciaron que Aida Quilcué, representante del Pacto Histórico, coalición encabezada por el presidente Gustavo Petro, y sus escoltas fueron hallados en buen estado, de acuerdo con un mensaje del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, citado por Europa Press. El ministro detalló en redes sociales que la guardia indígena fue la encargada de informar sobre el hallazgo del grupo y garantizó que el Gobierno intensificará sus acciones para evitar que situaciones similares se repitan.

El medio Europa Press consignó que antes de la ubicación de Quilcué, las fuerzas de seguridad encontraron la camioneta en la que la senadora se desplazaba. El vehículo se halló vacío, sin rastros del grupo, lo que mantuvo la preocupación sobre su paradero durante varias horas en el tramo que conecta Inzá y Totoró en el sur del Cauca. El equipo de la senadora había denunciado su desaparición y la calificó como un secuestro tras perder contacto con ella mientras transitaba por dicho corredor vial, conocido por la presencia de grupos armados ilegales y frecuentes episodios de violencia.

Quilcué, integrante destacada del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2021, ha sufrido en múltiples ocasiones amenazas contra su integridad. Según Europa Press, la senadora hizo público en 2022 que había recibido más de cien mensajes de amenaza de muerte. Su trayectoria incluye una labor como consejera de Derechos Humanos y paz para la UNESCO, lo que afianza su papel como referente en temas sociales y de derechos humanos en Colombia.

La reciente desaparición de Quilcué ocurre en un contexto marcado por la inseguridad en varias regiones del país, en particular en el Cauca, donde convergen actores armados ilegales y la población enfrenta permanente riesgo. Europa Press reportó que el incidente se produjo poco tiempo después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitiera su responsabilidad en el ataque que terminó con la vida de dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca. El ELN atribuyó el hecho a la negativa del equipo de seguridad de Castellanos de acatar los controles implementados por dicho grupo en una zona que busca evitar enfrentamientos con otros actores armados.

Las autoridades colombianas han sido interpeladas en diversas ocasiones por la situación de vulnerabilidad que enfrentan los líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes indígenas en áreas afectadas por el conflicto. La localización de Quilcué y sus escoltas resultó un alivio frente a la tensión generada por el temor a una posible acción violenta en su contra, de acuerdo con publicaciones de Europa Press. El Ministerio de Defensa aseguró que continuará avanzando en estrategias para impedir la repetición de estos hechos en el futuro cercano y reforzará la seguridad en las regiones más expuestas.

La trayectoria de Quilcué, considerada una de las voces más importantes del movimiento indígena colombiano, ha sido acompañada de una exposición constante a amenazas y atentados, como lo destacó Europa Press. La condena internacional a los ataques sufridos por Quilcué y otros líderes indígenas refleja la complejidad de la situación en el Cauca, zona estratégica atravesada por conflictos territoriales, intereses económicos ilícitos y disputas entre diversos grupos armados.

En diferentes ocasiones, organismos nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos han exigido mayores garantías para las personas que ejercen liderazgo social en el país. La localización con vida de Quilcué y su equipo representa una respuesta positiva entre un escenario donde la inseguridad sigue generando preocupación dentro de las comunidades indígenas, sociales y políticas colombianas.