Agencias

La central española Laia Aleixandri estará 10-12 meses de baja tras operarse la rodilla

Guardar

La jugadora internacional española del Barça Femení Laia Aleixandri estará entre 10 y 12 meses de baja tras ser intervenida en la rodilla derecha de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en el partido de Copa de la Reina contra el Real Madrid.

"La cirugía ha ido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de 10-12 meses", anunció el club blaugrana.

Así, la central blaugrana, que ha sido intervenida este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, abre un largo periodo de reposo, primero, y recuperación para intentar volver a los terrenos de juego a finales de año, si todo va de la mejor manera, o principios de 2027.

La central se lesionó durante la primera mitad del encuentro ante el Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, disputado este jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano y que terminó 0-4 para las 'culers'.

Aleixandri tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas después de hacerse daño aparentemente sola en un intento de cortar un balón hacia la delantera francesa Naomie Feller cuando apenas se había disputado el primer cuarto de hora de partido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno incluye la prestación universal por crianza en una estrategia con 100 metas a cumplir hasta 2030

El Ejecutivo ha presentado un ambicioso plan que contempla aumentar recursos para emergencias, promover políticas contra la pobreza infantil y reducir la desigualdad social, comprometiéndose a alcanzar avances significativos en distintos sectores para la próxima década

El Gobierno incluye la prestación

El Gobierno aprueba este martes el anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a una nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, que busca reforzar la gestión estatal de los hospitales y restringir la participación de empresas privadas en el sistema sanitario

El Gobierno aprueba este martes

Rusia confirma la reanudación de los contactos "a nivel técnico" con Francia

El vocero del Kremlin insiste en que Moscú valora la disposición de París para restablecer la interlocución, abriendo la puerta a futuras reuniones presidenciales si así se requiere, mientras otras capitales europeas siguen sin mostrar interés

Rusia confirma la reanudación de

ASPE muestra su "rechazo frontal" al anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

ASPE muestra su "rechazo frontal"

Latam Airlines cae un 5% en Bolsa tras acometer su sexta venta secundaria de acciones por 489 millones

Latam Airlines cae un 5%