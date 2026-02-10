Jose Mari Manzanares da la cara por Cayetano Rivera ante su affaire con Tamara Gorro

La atención que generó la relación sentimental entre Cayetano Rivera y la influencer Tamara Gorro superó el interés por los protagonistas taurinos habituales durante la presentación de la temporada en la Real Maestranza de Sevilla. Según informó el medio, el encuentro tuvo lugar en el Cartuja Center y estuvo marcado por la presencia de figuras destacadas tanto del toreo como del ámbito social y político, como el alcalde José Luis Sanz, Enrique Ponce, Francisco Rivera, Lourdes Montes, Laura Sánchez, Juan Ortega, Cayetano Martínez de Irujo, Ramón Calderón y Jose Mari Manzanares. La noticia principal surgió de la reciente confirmación pública del romance de Rivera y Gorro, un tema que desvió momentáneamente el foco mediático de los carteles taurinos del año.

De acuerdo con el medio original, la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro se inició hace aproximadamente tres meses. El vínculo salió a la luz pública este fin de semana tras haber sido vistos en una escena de complicidad y afecto en un aeropuerto, minutos antes de tomar un vuelo hacia Dubai, donde compartirían unas vacaciones junto a amigos cercanos. El reportaje detalló que más allá de los anuncios taurinos y de la próxima reaparición de José Antonio Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla, el romance entre Rivera y la ex pareja de Ezequiel Garay captó la mayor parte de las conversaciones entre los asistentes.

El medio consignó que mientras la situación generaba comentarios en el ambiente, Francisco Rivera prefirió no pronunciarse sobre el asunto. En declaraciones recogidas por el mismo medio, Francisco Rivera expresó que no tenía "nada que decir" respecto al romance de su hermano. No obstante, Jose Mari Manzanares adoptó una postura diferente y decidió expresar su opinión sobre la repercusión mediática que reciben los asuntos privados de los toreros.

Manzanares enfatizó la necesidad de que la atención pública y mediática recaiga sobre la trayectoria profesional de los toreros en lugar de su vida personal. Tal como publicó el medio, Manzanares declaró: "De los toreros se tiene que hablar de lo que hacen en la plaza, a mi manera de ver, que es a lo que se dedican". El matador agregó su visión sobre la protección de la vida privada al subrayar: "Es lo que intento yo y que me conozca por lo que hago en mi profesión, nada más, soy muy celoso de mi vida personal, intento proteger mucho a los míos".

El acto de presentación de los carteles taurinos habitual de cada nueva temporada en Sevilla tuvo este año un matiz especial, ya que, como reportó el medio, la vida sentimental de uno de sus participantes desplazó en parte el tradicional interés por los espectáculos y figuras del toreo. En el evento, la lista de asistentes incluía tanto a referentes del mundo taurino como a personalidades de otros sectores, confirmando la repercusión social de la tauromaquia en la ciudad.

Según detalló el medio, el principal foco entre los asistentes y la prensa giró alrededor de la dinámica personal de Cayetano Rivera, en contraste con la vuelta de Morante de la Puebla, otro de los grandes anuncios de la jornada. El ambiente quedó dominado por las impresiones y comentarios sobre la relación de Rivera y Gorro, cuya aparición pública incrementó la atención sobre ambos en la esfera mediática nacional.

Finalmente, el medio relató que las declaraciones de Manzanares buscaron frenar la exposición de las cuestiones personales de los toreros, sugiriendo que el mayor reconocimiento debe surgir de la labor profesional dentro del ruedo. Su intervención se interpretó como una defensa hacia sus compañeros de profesión, así como un llamado a que los seguidores y los medios prioricen los méritos y carreras en la tauromaquia sobre las historias personales o amorosas que rodean a sus protagonistas.