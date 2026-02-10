Imaz defiende que Repsol puede jugar un papel importante en el desarrollo económico y social de Venezuela

El suministro ininterrumpido de gas a Venezuela durante la última década, incluso en ausencia de pagos, formó parte de la estrategia de Repsol para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, según declaraciones de Josu Jon Imaz. Durante su intervención en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, el consejero delegado de la petrolera española expuso que la presencia de la compañía en el país sudamericano resultó fundamental para evitar un colapso energético y contribuir a la estabilidad local, según consignó el medio.

Según informó la misma fuente, Imaz sostuvo que la reciente coyuntura política en Venezuela registró cambios notables, afirmando que las dudas que prevalecían en torno a la situación del país se despejaron tras sucesos recientes, incluyendo la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ante este nuevo escenario, el directivo de Repsol subrayó la necesidad de reforzar las inversiones en el sector energético venezolano para fomentar el crecimiento económico y asegurar la recuperación del país. Durante su participación, afirmó que “se ha abierto el futuro y la puerta a una Venezuela mejor”, insistiendo en que la economía y la sociedad del país necesitaban una estabilización efectiva.

El medio detalló que Imaz destacó la importancia de la producción de hidrocarburos para el desarrollo económico de Venezuela. Según sus declaraciones, el sector energético constituye una palanca estratégica para la reactivación económica nacional, por lo que resulta imprescindible incrementar de manera significativa la extracción de petróleo y gas. En esta línea, Imaz remarcó el potencial de Repsol y explicó que la petrolera española posee una de las posiciones más relevantes en el país, siendo el segundo mayor productor de petróleo en Venezuela después de Chevron, según consignó el medio.

Para Imaz, la elevación de la producción de hidrocarburos en Venezuela requiere la participación activa de las empresas con presencia local y capacidades operativas comprobadas. Durante su intervención, señaló: “Es muy importante que los que estamos sobre el terreno, los que tenemos gente, los que tenemos activos, los que tenemos capacidades técnicas, los que tenemos los medios para hacerlo, invirtamos en Venezuela para que esta producción suba y el país tenga un futuro mejor y lo consigamos”. Además, según publicó el medio, el ejecutivo destacó que estas inversiones no solo permitirían aumentar la producción de hidrocarburos, sino también generar ingresos fiscales para las instituciones venezolanas, contribuyendo así a la recuperación general del país.

Imaz mencionó que las operaciones conjuntas de Repsol con la empresa italiana Eni garantizan el suministro de gas clave para el funcionamiento del sistema eléctrico en Venezuela. Aunque en los últimos diez años la empresa no recibió pagos por estas actividades, optó por mantener los niveles de producción para evitar un deterioro aún mayor de la infraestructura energética venezolana, según detalló el medio en base a las declaraciones de Imaz. El ejecutivo destacó que, en estas circunstancias, las compañías que se mantuvieron presentes durante los momentos más difíciles ahora forman parte de la solución para la estabilización nacional, por lo que consideró que existe una responsabilidad compartida para apoyar la recuperación.

El encuentro sirvió también para que Imaz expresara su agradecimiento por la invitación a una reunión en la Casa Blanca con el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. El directivo recalcó el compromiso de Repsol en aportar soluciones que beneficien a la sociedad venezolana y fortalecer las bases para un crecimiento económico sostenible, según consigna el medio.

En otra parte de su exposición, Imaz abordó la estrategia de descarbonización de la industria energética. Planteó la conveniencia de adoptar políticas respaldadas por criterios de viabilidad y competitividad, evitando enfoques ideológicos o apresurados. Según reportó el medio, señaló que la transición hacia energías limpias debe apoyarse en incentivos adecuados y en el despliegue de tecnologías maduras, tal como ocurrió previamente con la energía eólica en España. Imaz puntualizó que “aquí tiene que haber una correspondencia entre tecnología, madurez y acompañamiento”, aludiendo a la necesidad de encontrar un equilibrio entre los avances tecnológicos y la capacidad operativa del sector.

De acuerdo con lo detallado en el encuentro por Josu Jon Imaz y reportado por el medio, la estrategia corporativa de Repsol pasa por mantener una visión pragmática en el proceso de descarbonización, priorizando la competitividad y la innovación tecnológica dentro de un marco económico sostenible. El directivo reiteró que la compañía española se considera comprometida tanto en el apoyo al proceso de recuperación venezolana como en la transformación empresarial hacia un modelo energético más sostenible.

La intervención de Imaz también incluyó referencias a la cooperación con las autoridades y actores internacionales, subrayando que Repsol dispone de personal, activos y experiencia técnica que pueden posicionarla como un socio estratégico para Venezuela en el nuevo contexto, según publicó el medio. Esta colaboración, consideró, facilitaría la canalización de nuevos recursos y el aumento de ingresos fiscales, elementos clave para la consolidación de una economía más fuerte en el país sudamericano.

El evento organizado por IESE y Deloitte se centró en las perspectivas del sector energético global, brindando a los participantes la oportunidad de analizar los escenarios actuales y las estrategias de inversión futuras. Durante el encuentro, las intervenciones de representantes de distintas empresas contribuyeron a delinear las tendencias actuales del sector, el papel de las energéticas en el desarrollo económico de los países y las oportunidades derivadas de las transiciones tecnológicas en la industria.