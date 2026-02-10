Francisco Rivera se desmarca rotundamente del romance de su hermano Cayetano con Tamara Gorro

Tras los intensos rumores de romance que le relacionaron con la reportera Gemma Camacho el pasado noviembre, Cayetano Rivera vuelve a protagonizar titulares después de salir a la luz la historia de amor que estaría viviendo con Tamara Gorro desde hace aproximadamente tres meses.

La pareja, que quería mantener su idilio en secreto, habría sido sorprendida en actitud cómplice en el aeropuerto antes de poner rumbo a Dubái, donde se encontrarían juntos en estos momentos antes de volar a otro destino -que no ha trascendido- para continuar sus románticas vacaciones antes de regresar a España y enfrentarse a la expectación mediática que rodea a su relación.

Mientras los protagonistas del romance del momento guardan silencio, el entorno más cercano del extorero ha reaccionado a la noticia con discreción y han evitado ser ellos los que confirmen que Cayetano está ilusionado con Tamara Gorro.

Su hija Lucía Rivera ha dejado claro que "no voy a hablar" y, visiblemente agobiada, ha reconocido que lo más importante es que su padre sea feliz, que todo lo relativo a su vida sentimental se lo preguntemos a él. Y, en la misma línea su exmujer, Eva González, que de lo más sonriente ha asegurado que "si no hablo de lo mío no voy a hablar de los demás...".

Y ahora es Francisco Rivera el que, acompañado por su mujer Lourdes Montes, se ha pronunciado sobre la historia de amor que su hermano estaría viviendo con la popular influencer. "No tengo nada que decir. No tengo nada que decir" se ha desmarcado rotundo, dejando en el aire si conoce a Tamara y si ve a Cayetano enamorado.

El extorero ha asistido este lunes 9 de febrero a la gala de presentación de la Feria taurina de Sevilla, que ha coincidido con el 42 cumpleaños de Kiko Rivera. Y aunque su relación dista mucho de ser buena o cercana, el padre de Tana Rivera ha sorprendido al revelar que sí ha felicitado a su hermano, aunque no ha contado ningún detalle de su conversación en un día tan especial para el hijo de Isabel Pantoja, con el que parece que ha tendido puentes tras encontrarse por casualidad en el aeropuerto de Santiago hace varios meses.