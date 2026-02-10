Ezequiel Garay rompe su silencio sobre Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "Mientras ella sea feliz..."

Consultado por la prensa sobre recientes informaciones que relacionan a su expareja Tamara Gorro con Cayetano Rivera, Ezequiel Garay recalcó que el bienestar de su familia sigue siendo lo más relevante para él y expresó su deseo de que la felicidad de Tamara prime en este momento. Según reportó Europa Press, el exfutbolista evitó entrar en detalles sobre la vida privada de la madre de sus dos hijos y pidió que se respete la intimidad de todos los implicados.

En las últimas semanas, la situación sentimental de Tamara Gorro ha acaparado la atención mediática tras conocerse que mantiene una relación con el torero Cayetano Rivera, vínculo que —según reveló Europa Press— habría comenzado hace varios meses en discreción. A pesar del interés que este nuevo vínculo genera en diferentes espacios de prensa y entretenimiento, tanto Gorro como Rivera se han mantenido en silencio y no han realizado declaraciones públicas hasta el momento.

La atención de los medios se ha dirigido también hacia personas cercanas a ambos protagonistas, especialmente ex parejas. Garay, quien estuvo casado con Gorro y es padre de sus dos hijos, fue abordado por representantes de Europa Press para recoger su perspectiva sobre la nueva etapa que atraviesa su expareja. Ante las preguntas recibidas, el argentino reiteró su postura de mantener los asuntos personales fuera del foco mediático. Según recogió el medio, Garay declaró: "No, es su vida privada. La vida privada de cada uno es de cada uno", estableciendo así una posición clara para evitar alimentar la especulación y el sensacionalismo en torno a la historia.

Europa Press detalló que Garay, caracterizado por su habitual discreción, insistió en su deseo de que la privacidad prime sobre el interés público y en que lo fundamental en su vida es la tranquilidad de sus hijos y el entorno familiar. Cuando los periodistas le preguntaron si tenía conocimiento previo del nuevo romance de la influencer antes de que fuera noticia, Garay respondió de manera breve: "Sabéis cómo soy. A mí no me gusta y menos ahora", reafirmando su actitud reservada en relación a cuestiones personales que afectan a su entorno cercano.

A pesar de la expectación generada por la noticia y el clima de curiosidad social, el exfutbolista no perdió la oportunidad de expresar palabras de apoyo hacia la madre de sus hijos. "Mientras ella sea feliz, todo el bien para ella, de verdad", manifestó Garay según reportó Europa Press, evidenciando así su voluntad de priorizar el bienestar y la felicidad de Tamara más allá de la vida que ahora comparten por separado.

El medio también puso de relieve el contraste entre la discreción con la que tanto Tamara Gorro como Cayetano Rivera abordan su reciente relación y la intensa cobertura mediática que reciben. La actitud de Garay se alinea con esa tendencia de reserva, ya que evitó cualquier pronunciamiento adicional o referencia directa a la evolución sentimental de su expareja, y prefirió no alimentar el debate público sobre su situación familiar.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones de Garay definen un límite ante la insistencia de los medios y plantean un enfoque en el que la privacidad y la protección de los menores sobresalen respecto a otros intereses. Medios y plataformas digitales continúan atentos a posibles movimientos y declaraciones de los protagonistas, aunque hasta el momento, tanto Gorro como Rivera han optado por el silencio.

La exposición mediática de la relación entre la influencer y el torero ha propiciado que distintas figuras relacionadas con ellos sean consultadas de manera reiterada para ofrecer valoraciones o comentarios adicionales. Sin embargo, las respuestas hasta ahora recogidas reflejan en general una tendencia a preservar el ámbito íntimo por encima de otros factores, siguiendo el ejemplo de Garay y evitando contribuciones a la rumorología creciente sobre sus vidas personales.