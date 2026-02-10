Errejón anuncia que no acudirá a recoger la apertura de juicio oral hasta que Elisa Mouliaá no aclare su renuncia

Íñigo Errejón estaba citado este martes a las 9.30 en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para recoger la notificación de apertura de juicio oral en su contra por el presunto delito de agresión sexual contra Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, pero tal y como ha comunicado su defensa, no se presentará ante el juez al no tener constancia de que la actriz haya subsanado el error de forma en el escrito que presentó renunciando a seguir acusando al exdirigente de Sumar.

Una renuncia que anunció hace unos días al reconocer que no podía seguir con esto sola, pero tras la que habría cambiado de opinión después de que la Fiscalía haya pedido la absolución del expolítico al considerar que hubo consentimiento por parte de la intérprete. Indignada, Elisa estaría valorando no retirar la demanda y continuar hasta el final su batalla legal contra Errejón.

A las 12.00 de este mismo martes la intérprete ha convocado a los medios de comunicación "para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular". Mouliaá comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba "valorando qué decisión tomará finalmente".

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Antes de esa comunicación, el magistrado había señalado que sí que había recibido el escrito de Mouliaá por el que retiraba su acusación, pero precisaba que carece de firma de abogado y procurador, "como es preceptivo".

El instructor requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. "Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular", avisó.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada. El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha solicitado la "libre absolución" del expolítico porque "los hechos no son constitutivos de delito".

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", señaló, afirmando que el juicio se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones, buscando "salvaguardar los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".