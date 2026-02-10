Agencias

El sultán de Omán debate con Irán las vías para lograr un acuerdo "equilibrado y justo" con EEUU

El sultán de Omán, Haitham Bin Tariq, ha debatido este martes con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, vías para lograr un "acuerdo equilibrado y justo" con Estados Unidos, tras la primera ronda de contactos indirectos mantenidos la semana pasada en Mascate.

En una reunión en la capital omaní, Bin Tariq ha recibido al asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, con el que trató "los últimos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos". "También se abordaron posibles vías para alcanzar un acuerdo equilibrado y justo para todas las partes", ha señalado el Ministerio de Exteriores omaní sobre la cita.

En este sentido, la reunión sirvió para poner en valor la "importancia crítica" de reanudar el diálogo y volver a la mesa de negociaciones para "acercar posturas y resolver las diferencias pendientes por medios pacíficos", han añadido las autoridades del país del Golfo, que ejerce de mediador entre Washington y Teherán.

Estos esfuerzos son "fundamentales para promover y mantener la paz y la seguridad tanto en la región como en el mundo en general", ha ahondado el comunicado del Ministerio de Exteriores omaní.

Estados Unidos e Irán mantuvieron una primera ronda de contactos en Mascate el pasado viernes que sirvió para rebajar las tensiones en toda la zona, tras semanas de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a la República Islámica, y para entablar un canal de diálogo, con el acuerdo de mantener más contactos futuros.

El país mediador calificó de conversaciones "muy serias" las mantenidas entre las delegaciones iraní y estadounidense. "Fueron útiles para aclarar el pensamiento tanto iraní como estadounidense e identificar áreas de posible avance", sostuvo tras el encuentro del que ahora se esperan nuevos pasos.

