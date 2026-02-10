El secretario de Comercio de EEUU admite haber comido con Epstein de camino a su isla privada

Durante su intervención ante el Senado de Estados Unidos, Howard Lutnick detalló que el único encuentro social significativo con Jeffrey Epstein ocurrió durante unas vacaciones familiares en 2012. Según informó el medio, el secretario de Comercio estadounidense aclaró que en ese momento viajaba acompañado por su esposa, cuatro hijos, niñeras y otra familia con sus hijos. El almuerzo tuvo lugar en un barco, en ruta a la isla privada de Epstein, aunque Lutnick insistió en que el contacto con el magnate fue escaso y estrictamente circunstancial.

Tal como publicó el medio, la declaración se produjo en medio de presiones políticas y llamados de congresistas que exigen su renuncia. Estos reclamos surgieron después de que el Departamento de Justicia divulgara más de tres millones de documentos relacionados con el caso Epstein. Entre los archivos, se reveló que Lutnick mantuvo contacto con Epstein hasta 2018, varios años después de que el magnate se declarara culpable por prostitución de menores en 2008.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Lutnick abordó la cuestión durante una audiencia centrada en asuntos financieros. El funcionario señaló: “Puede que haya diez correos electrónicos que me conectan con él, probablemente unos diez durante un período de 14 años. No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona.” Lutnick explicó que su conocimiento de Epstein se remonta al momento en que el magnate se mudó a una casa contigua a la suya en la ciudad de Nueva York. Añadió que a lo largo de 14 años solo lo vio en dos ocasiones adicionales, aparte de aquel viaje en 2012.

Según reportó el medio, la situación se intensificó debido a declaraciones previas de Lutnick en un podcast emitido el año anterior, donde aseguró no haber visto a Epstein en persona después de un episodio en 2005 que incluyó comentarios inapropiados y la exhibición de un sillón de masajes en casa del magnate. Sin embargo, los documentos publicados recientemente contradicen esta afirmación, al mostrar comunicaciones posteriores entre ambos.

El medio detalló que el escrutinio legislativo sobre las interacciones entre figuras públicas y Epstein se mantiene elevado, sobre todo tras conocerse la magnitud de los nexos y la persistencia de contactos aún después de su condena judicial. Ante las preguntas del Senado, Lutnick reiteró que su vínculo con Epstein fue ocasional y que “no tuve ninguna relación con él”.

Según consignó el medio, los legisladores manifestaron inquietud por la transparencia y el juicio de quienes ocupan cargos de relevancia, enfatizando la responsabilidad ética de informar sobre contactos pasados con personas involucradas en delitos graves. El análisis y debate sobre la conducta y el relato de Lutnick persisten mientras se examinan los documentos divulgados por el Departamento de Justicia y se solicita mayor claridad sobre los vínculos entre figuras del gobierno y Epstein.