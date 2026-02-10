El Ibex 35 marca nuevos máximos al conquistar los 18.200 puntos tras subir un 0,1% en la apertura

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,12%, lo que le ha llevado a conquistar la cota psicológica de los 18.200 enteros y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 18.217,1 puntos a las 9.00 horas.

De este modo, el principal indicador del mercado español consolidaba el récord alcanzado al cierre de la jornada de este lunes, 9 de febrero, cuando se situó en los 18.195,1 puntos.

No obstante, minutos después del arranque bursátil, el Ibex 35 se alejaba de sus máximos históricos al bajar un 0,21% y dejar atrás los 18.200 puntos.

En el plano empresarial español, el consejo de administración de BBVA ha acordado convocar su junta general ordinaria de accionistas el próximo 20 de marzo en segunda convocatoria y ha propuesto a Jordi Montalbo como consejero independiente.

Por otro lado, Aedas Homes ha acordado reordenar su consejo de administración con el nombramiento de Jordi Argemí, exconsejero delegado adjunto y director financiero de Neinor, como nuevo presidente de la compañía, y de Borja García-Egotxeaga, antiguo consejero delegado de Neinor, como nuevo consejero delegado de Aedas. Además, de conformidad con lo previsto en el folleto de la segunda oferta pública de adquisición (OPA) de Neinor, dirigida a los accionistas minoritarios de la compañía, Aedas ha suspendido la actual política de dividendos.

En el terreno 'macro', el Tesoro Público español regresa hoy a los mercados de deuda con una subasta de letras a tres y nueve meses en la que espera colocar entre 2.500 millones y 3.500 millones de euros.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Mapfre (-0,86%), Solaria (-0,47%) y ACS (-0,45%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Acciona Energía (+0,93%) y Puig (+0,73%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París subía un 0,25%, mientras que Fráncfort, Londres y Milán bajaban un 0,19%, un 0,16% y un 0,1%, respectivamente.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- caía un 0,06%, hasta los 69 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 0,16%, hasta los 64,26 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1905 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,201%.