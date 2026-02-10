El exjugador francés Franck Ribéry se siente difamado por los documentos de Jeffrey Epstein

El abogado del exfutbolista francés Franck Ribéry ha negado las acusaciones contra su cliente que se hicieron públicas recientemente a través de los archivos del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto.

Según informaron este martes varios medios de comunicación franceses, una de las víctimas de Epstein que vive en Francia habría declarado en una carta, dirigida a la Justicia estadounidense, que Ribéry había intentado golpearla.

Carlo Alberto Brusa, abogado del exjugador, indicó que las acusaciones destapadas con la publicación de esos documentos del 'caso Epstein' eran una invención y una campaña de difamación contra numerosas personas. Luego afirmó que la carta enviada a las autoridades estadounidenses tenía como objetivo causar problemas.

Según precisó Brusa, el mero hecho de que una persona sea mencionada en algún lugar de los millones de documentos relacionados con el 'caso Epstein' no significa que estuviera involucrada en la red de abusos del pedófilo. En su carta a la Justicia de EE.UU., la mujer habría hablado de un incidente con Ribéry en el jardín de su casa, en el oeste de Francia.

Epstein, financiero multimillonario, falleció en 2019 y había dirigido durante años una red de abusos en la que fueron víctimas decenas de mujeres adultas y niñas. Al mismo tiempo, mantenía estrechos contactos con las más altas esferas de la política, los negocios y la ciencia.