EEUU sanciona a una supuesta red de financiación de Hezbolá

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado este martes de nuevas sanciones contra una supuesta red de financiación del partido milicia chií libanés Hezbolá, en particular sobre una empresa de intercambio de oro y otras dos personas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha apuntado hacia la empresa de intercambio de oro Jood SARL, que opera bajo supervisión de la entidad financiera libanesa Al Qard al Hassan, a la cual Hezbolá ordenó hacerse pasar por una ONG para lograr financiación.

De la misma manera, la OFAC también ha señalado a Alí Qasir, integrante del equipo financiero de Hezbolá, con sede en Irán, y al ciudadano ruso Andrei Borisov, que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es empleado de una empresa vinculada a Hezbolá.

"Hezbolá es una amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha señalado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha subrayado que Washington hará todo lo posible "para aislar a estos terroristas del sistema financiero global y darle a Líbano la oportunidad de volver a la paz y la prosperidad".

Estas sanciones conllevan el bloqueo en Estados Unidos de todas las propiedades e intereses de las personas y organizaciones señaladas. En caso de que terceros, tanto estadounidenses como de otros países, infrinjan estas restricciones, se enfrentan a sanciones civiles o penales.

EuropaPress

