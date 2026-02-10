Agencias

DuckDuckGo agrega un chat de voz en tiempo real para su plataforma Duck.Ai

DuckDuckGo ha implementado una nueva opción de chat de voz en tiempo real para su plataforma Duck.Ai, de manera que los usuarios pueden charlar con asistentes de inteligencia artificial (IA) de terceros de forma natural, disponible como una herramienta gratuita y privada.

Duck.Ai es una herramienta de DuckDuckGo que permite usar algunos de los 'chatbots' de terceros más populares, como los desarrollados por Meta, OpenAI, Mistral y Anthropic, y mantener con ellos conversaciones privadas.

Esta opción se lanzó de forma gratuita en marzo del pasado año y se encarga de anonimizar las conversaciones con los 'chatbots', de tal forma que evita que a través de una conversación se pueda llegar hasta el individuo, para lo que retira la IP del usuario y ofrece su propia IP.

Ahora, el navegador ha actualizado esta herramienta para introducir un modo de conversaciones por voz con IA a través de Duck.Ai, de manera que los usuarios podrán conversar con los 'chatbots' de terceros en tiempo real y de forma natural, en lugar de utilizar texto.

Según ha matizado la compañía en su página de ayuda, el chat de voz de Duck.ai también es privado, por lo que, al igual que con las conversaciones normales, los chats de voz se anonimizan y no se utilizan para entrenar modelos de IA.

Asimismo, ha especificado que ni DuckDuckGo ni OpenAI -empresa proveedora de los modelos para todos los chats de voz- almacenan el audio una vez se ha finalizado el chat, además de que las conexiones de retransmisión se realizan de forma cifrada.

Por tanto, para llevar a cabo las conversaciones de voz en tiempo real, Duck.ai conecta con un modelo de OpenAI al que le transmite el audio del micrófono en tiempo real. Dicho modelo escucha el audio, lo transcribe y genera una respuesta hablada y otra de texto.

Esta nueva opción de chat de voz con Duck.Ai está disponible actualmente en el navegador DuckDuckGo de forma gratuita para todos los usuarios, aunque con límites diarios de chats de voz. Por su parte, los usuarios suscritos a DuckDuckGo tienen acceso a límites de uso más altos. Igualmente, para poder acceder a los chats de voz, los usuarios deberán activarlos desde la configuración de Duck.Ai.

