(Crónica) Sesko rescata un punto para el United y el Chelsea se deja dos ante el Leeds

El Manchester United, que venía de encadenar cuatro triunfos en la Premier League, mantuvo su lugar en el grupo de los primeros tras igualar en el último minuto frente al West Ham. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el empate llegó cuando Benjamin Sesko remató dentro del área, tras un centro de Bryan Mbeumo, en el minuto 96, permitiendo a los dirigidos por Erik ten Hag rescatar un punto en el Estadio de Londres y permanecer en la cuarta plaza, con 45 unidades, apenas una por encima del Chelsea.

Según detalló Europa Press, el desarrollo del partido mostró oportunidades para ambos equipos antes del desenlace. En los primeros minutos Bruno Fernandes desaprovechó una ocasión de gol en un mano a mano ante el portero rival. Crysencio Summerville, la principal amenaza de los locales en la primera parte, puso a prueba al arquero Senne Lammens, quien detuvo su remate. Aaron Wan-Bissaka evitó la caída de su arco salvando bajo palos un tiro de Luke Shaw.

Nada más comenzar el segundo tiempo, Jarrod Bowen y Tomas Soucek se combinaron para adelantar a los ‘hammers’. Soucek definió junto al poste izquierdo tras una asistencia de Bowen en el minuto 50. Después, el árbitro anuló un tanto de Casemiro para el United al señalar posición adelantada.

A pesar de ceder empate en el cierre, el equipo de ten Hag truncó su racha de victorias, pero se consolidó en posiciones europeas. El West Ham, por su parte, permanece en zona de descenso, a dos puntos de la salvación, según consignó Europa Press.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, el Chelsea, que acumulaba cuatro victorias consecutivas en la liga, perdió la oportunidad de sumar otro triunfo al dejar escapar una ventaja de dos goles ante el Leeds United en Stamford Bridge. De acuerdo con Europa Press, Joao Pedro abrió el marcador para los londinenses al definir un mano a mano en el minuto 24. En la reanudación, Jaka Bijol cometió una falta sobre el delantero brasileño dentro del área y Cole Palmer transformó el penal en el minuto 58.

El Leeds acortó distancias gracias a un lanzamiento desde los once metros ejecutado por Lukas Nmecha, luego de que Moisés Caicedo cometiera una infracción sobre Jayden Bogle. Solo seis minutos después, Noah Okafor igualó tras un error en la salida de balón del guardameta Robert Sánchez, quedando el encuentro 2-2.

El empate provocó que los ‘blues’ mantuvieran la quinta posición, frenando su hasta ahora positiva racha. El defensor español Marc Cucurella salió en el descanso. El Leeds logró reponerse de una desventaja de dos goles en campo rival, según indicó el medio Europa Press.

Sobre las demás actividades de la jornada, el Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, logró una remontada en casa del Everton. Iliman Ndiaye adelantó al conjunto local desde el punto de penalti en la primera mitad. En la segunda parte, Rayan y Amine Adli anotaron para dar vuelta al partido. El equipo visitante jugó los últimos veinte minutos con superioridad numérica tras la expulsión de Jake O'Brien del Everton por una entrada que el árbitro consideró temeraria, publicó Europa Press.

El Tottenham, en tanto, sigue sin mostrar solidez durante la temporada. Recibió al Newcastle en un partido donde los visitantes se marcharon al descanso con ventaja tras un gol de Malick Thiaw. Archie Gray marcó para igualar el encuentro, aunque la paridad duró poco, puesto que Jacob Ramsey devolvió la ventaja a los visitantes apenas cuatro minutos después. El equipo de Londres ha conseguido sólo 10 puntos de 39 posibles como local y permanece cinco puntos arriba de la zona de descenso, según reportó Europa Press.

El resto de la vigesimosexta jornada, según la programación informada por Europa Press, contempla los encuentros del miércoles entre Aston Villa y Brighton, Crystal Palace y Burnley, Manchester City frente a Fulham, así como Nottingham Forest ante Wolverhampton y Sunderland frente al Liverpool. El jueves, Brentford recibirá al Arsenal.

El desarrollo de estos partidos influirá directamente en la pugna por los puestos europeos y en la lucha por evitar el descenso, con varios equipos implicados tanto en la parte alta como baja de la tabla, siguiendo la información proporcionada por Europa Press.