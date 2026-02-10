Bunge insta a las empresas españolas a invertir en Argentina: "El tren no pasa dos veces"

El embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, ha asegurado este martes al empresariado español que el actual proceso de transformación económica del país ha abierto una oportunidad de inversión difícilmente repetible, en sus palabras: "El tren no pasa dos veces por la misma estación".

Lo ha dicho durante un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre bajo el título 'Argentina hoy: libertad, reformas y oportunidades de inversión', donde ha añadido que "quien no invierta ahora lo hará más caro dentro de dos años", informa la institución en un comunicado.

El encuentro en el club barcelonés ha comenzado con la bienvenida y presentación del presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, quien ha destacado la amplia trayectoria profesional del embajador y su profundo conocimiento de los mercados internacionales.

Bunge ha mantenido un diálogo con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, quien ha defendido que los cambios emprendidos en Argentina son de carácter y su país ha vivido un punto de inflexión tras décadas de deterioro económico, con una clara mejora de los principales indicadores macroeconómicos.

En este sentido, ha destacado la reducción del riesgo país, la caída de la inflación interanual y el retorno al superávit fiscal, "logros" que, a su juicio, han sentado las bases para una nueva etapa de crecimiento sostenido y de atracción de inversión extranjera directa.

INVERSIONES

Además, ha señalado que Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia han realizado importantes inversiones, impulsadas por el nuevo contexto económico y por la apuesta del país por la estabilidad macroeconómica, la simplificación regulatoria y la seguridad jurídica para los inversores, en sus palabras.

Durante su intervención, el embajador ha dicho que parte del empresariado español mantiene una actitud de cautela debido a "experiencias pasadas", pero ha advertido de que esa prudencia puede traducirse en una pérdida de oportunidades.

El coloquio ha abordado la relación bilateral con Estados Unidos, sobre la que Bunge ha explicado que "hoy Estados Unidos tiene una relación institucional muy sólida con Argentina, que va más allá de las relaciones entre líderes", y ha añadido que la cooperación con América es un factor clave para la estabilidad y la confianza de los mercados.

"PAÍSES HERMANOS"

Respecto a España, ha dicho que "como dos países hermanos hay muchas más cosas en común que las diferencias que puedan existir entre dos líderes", y ha recordado que el número de argentinos en España y de españoles en Argentina evidencia la estrecha relación histórica y cultural entre ambos países, en sus palabras.

También se ha analizado las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei que, según Bunge, buscan consolidar la estabilidad macroeconómica y atraer inversión extranjera, "elementos clave" en un escenario global marcado por la reorganización de cadenas de suministro y la competencia entre bloques económicos, textualmente.