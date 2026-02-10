Al menos cinco muertos tras estrellarse un helicóptero medicalizado en una base aérea en el sureste de Libia

Al menos cinco personas han muerto en las últimas horas de este lunes después de que un helicóptero medicalizado se haya estrellado en la base áerea de Al Sarra, en el sureste de Libia.

El suceso ha tenido lugar a 300 kilómetros al sureste de la ciudad de Al Kufra, cerca de la frontera sur del país magrebí, cuando el helicóptero regresaba de una misión de evacuación médica, según ha indicado la cadena de televisión libia Al Wasat.

En particular, la aeronave siniestrada trasladaba a un soldado del Batallón Subul al Salam --una facción integrada en el Ejército Nacional Libio (ENL) del mariscal Jalifa Haftar--, después de que este resultase herido en un accidente de tráfico, de acuerdo al portavoz del Ayuntamiento de la localidad, Abdulá Suleiman Hamed, que ha difundido un vídeo con imágenes de los restos tras el accidente en su cuenta de Facebook.

Así, ha identificado a las víctimas como los soldados Mustafá Magdi Hamed Uhida y Ali Fayez al Nazzal; Faraj Al Nazzal, enfermero del Hospital Mártir Atiya al Kasih, de la ciudad de Al Kufra; además del piloto y su asistente.