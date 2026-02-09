Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odesa deja un muerto y dos heridos

Al menos una persona ha muerto y dos han resultado heridas en las últimas horas de este domingo a causa de un ataque con drones ruso sobre la ciudad ucraniana de Odesa, en el sur del país, donde también ha provocado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.

"Un hombre de 35 años ha fallecido como consecuencia del bombardeo nocturno. Dos personas han resultado heridas, incluida una joven de 19 años", ha anunciado en la mañana del lunes el gobernador de Odesa, Serhi Lisak, a través de un comunicado en redes sociales.

El dirigente ha indicado también la presencia de daños en la infraestructura civil del distrito de Primorski, contiguo al puerto de la ciudad, donde hasta 21 apartamentos han sido dañados y "la onda expansiva ha roto 39 ventanas directamente en los apartamentos y 18 en zonas comunes".

Asimismo, "dos vehículos han sido destruidos por el fuego y otros seis han quedado dañados por los escombros" caídos tras el bombardeo, según ha precisado Lisak, que ha apuntado que los servicios municipales llevan desde la noche subsanando los efectos "cubriendo las aberturas de las ventanas con film transparente y limpiando las zonas" afectadas.