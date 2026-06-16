Chrome da el paso definitivo para impedir el uso de bloqueadores de publicidad tradicionales tipo uBlock Origin

Google ha cerrado el último resquicio en su navegador Chrome para el uso de bloqueadores de publicidad tradicionales al realizar la transición a Manifest V3, lo que impedirá el uso de algunos de los más conocidos, como uBlock Origin.

El medio CyberNews ha descubierto la introducción de nuevo código en Chromium que elimina la etiqueta 'kExtensionManifestV2Disabled'. Es justo la que los desarrolladores han estado usando como la puerta trasera ('backdoor') para que las extensiones basadas en Manifest V2 siguieran funcionando en Chrome.

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Este movimiento, que Google inició en 2024 con la versión 127 de Chrome, desactiva uBlock Origin, uno de los bloqueadores de publicidad más utilizados, ya que su creador, Raymond Hill, no va a actualizar la extensión clásica a Manifest V3.

Hill considera que el nuevo sistema de Google ofrece peor rendimiento de bloqueo, así que la extensión dejará de funcionar por completo. "No hay versión de uBlock Origin bajo Manifest V3, por lo que el navegador sugerirá extensiones alternativas para sustituir a uBO", declara Hill en la documentación oficial del bloqueador de publicidad en GitHub.

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Bajo Manifest V3, los bloqueadores de publicidad sí seguirán funcionando, aunque bajo un esquema técnico distinto que les resta potencia y permitirá la filtración de ciertos anuncios. Será más complicado que los desarrolladores puedan actualizar el bloqueador a tiempo para impedir el nuevo código de los anuncios.

Los ingenieros de Google han justificado el paso final a Manifest V3 porque es complicado mantener un código antiguo que genera fallos y brechas de seguridad.

"Las extensiones MV2 ya no están permitidas en ninguna versión de Chrome, y estamos eliminando su soporte y la funcionalidad asociada. Seremos incapaces de proveer o mantener esta funcionalidad debido a la complejidad, la deuda técnica acumulada y los riesgos de seguridad que conlleva", afirma el ingeniero de Google Devlin Cronin en una revisión de código de Chromium.

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A partir de las versiones 150 o 151 de Chrome, que llegarán este mismo verano, se completará el fin del soporte a Manifest V2 y se pasará a Manifest V3, que elimina una función técnica llamada 'Blocking WebRequest API', que permitía a las extensiones analizar y bloquear dinámicamente las conexiones a anuncios en tiempo real.

Las alternativas que se barajan ahora para los usuarios de uBlock Origin y otros servicios similiares son pasarse a otro navegador como Mozilla Firefox, que ha confirmado que seguirá manteniendo el soporte al filtrado dinámico de anuncios; cambiar a otros como Brave, Vivaldi u Opera, porque usan sus propios motores de bloqueo de anuncios; o quedarse en Chrome usando extensiones limitadas.

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