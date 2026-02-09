Smart y Dieck y Val y Kazimov se clasifican para la final olímpica de Danza sobre Hhielo

El patinaje artístico sobre hielo español tuvo este lunes un gran estreno en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y pudo celebrar la histórica clasificación para la final de la modalidad de Danza sobre Hielo de las parejas formadas por Olivia Smart y Tim Dieck, y por Sofía Val y Asaf Kazimov.

El experimentado dúo que componen Smart y Dieck cumplió los pronósticos en la Danza Rítmica para aspirar al diploma olímpico y además estarán acompañados por los debutantes Val y Kazimov, que en su primera cita olímpica podrán disfrutar de la Danza Libre del miércoles para hacer un pleno histórico.

Tras lograr el billete en el Preolímpico para que España tuviese por primera vez dos parejas en unos Juegos, Val y Kazimov dieron un paso más que les permitirá seguir ganando experiencia y la posibilidad de subir posiciones tras un siempre complicado estreno en un escenario como este evento.

Y es que la joven patinadora madrileña de 21 años y su compañero, oro hace un año en la Universiada de Turín (Italia), tuvieron que lidiar con la presión añadida de ser los encargados de abrir la competición de la Danza sobre Hielo en el Milano Ice Skating Arena.

Lo hicieron con su conocido programa al son de la música de Ricky Martín y sin cometer demasiados errores para lograr una puntuación de 64.98, lejos de su mejor marca (70.59 del pasado noviembre el Tallin Trophy) y tampoco sin mejorar la que lograron hace unas semanas en el Europeo (67.11). Val y Kazimov tuvieron que afrontar una tensa espera para ver si entraban en el complicado objetivo de las 20 parejas clasificadas y, al final, respiraron aliviados para clasificarse con el último billete por un escaso margen de 0.32 puntos.

Mucho más tarde fue el turno de la pareja más veterana, la formada por la abanderada Olivia Smart y Tim Dieck, ambos olímpicos ya hace cuatro años, con diferentes parejas, el segundo representando entonces a Alemania y con la de origen británico firmando un gran diploma (octava) junto a Adrián Díaz.

Ambos patinaron a un gran nivel, mucho mejor que hace unas semanas en el Europeo al son de la coreografía de las canciones 'Freedom' de George Michael y de 'Let me entertain you' de Robbie Williams, para colocarse en buena disposición de aspirar al diploma olímpico el próximo miércoles.

Smart y Dieck fueron recompensados con 78.53 puntos, su mejor marca personal como pareja, mejorando los 77.21 del pasado Campeonato del Mundo y los 75.17 en la cita continental del mes de enero, los que le situó en la décima plaza, con buenas opciones de aspirar a más en la Danza Libre.

Por otro lado, los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron partirán en la final con la mejor puntuación (90.18 puntos), por delante de los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates (89.72) y los canadienses Gilles Pipper y Paul Poirier (86.18).