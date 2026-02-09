Rusia confirma conversaciones con Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de EEUU sobre la isla

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, manifestó que las medidas adoptadas por Estados Unidos han generado numerosas dificultades para Cuba, motivando la apertura de negociaciones entre Moscú y La Habana para identificar fórmulas de asistencia frente a las restricciones impuestas. Estas conversaciones surgen en un contexto marcado por un recrudecimiento del embargo estadounidense, que ha impactado de forma significativa a la isla caribeña, según detalló la agencia TASS y publicó el medio original.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio fuente, el gobierno ruso confirmó la existencia de contactos diplomáticos con autoridades cubanas, con el objetivo de afrontar las restricciones comerciales y energéticas incrementadas por Washington. Entre las medidas más estrictas implementadas por Estados Unidos, destaca la introducción de aranceles a los países y compañías que exportan combustible a Cuba, medida impulsada desde la administración de Donald Trump y que ha elevado la presión económica sobre el país antillano, según reportó la agencia TASS.

Según lo indicado por el portavoz presidencial ruso, estas políticas calificadas como “técnicas asfixiantes” por el Kremlin han dificultado la obtención de suministros estratégicos para Cuba. Rusia señaló que las recientes sanciones estadounidenses han agravado una coyuntura ya complicada, y que su objetivo en las conversaciones bilaterales busca tanto “encontrar posibles soluciones a estos problemas” como prestar el mayor grado de apoyo viable a las autoridades cubanas.

En relación a la situación regional, el medio consignó que la isla enfrenta retos adicionales tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Caracas durante las últimas semanas. Hasta ese momento, el gobierno de Venezuela se mantenía como proveedor clave de combustible para Cuba, desempeñando un papel central en el abastecimiento energético y la estabilidad de la isla.

El endurecimiento del embargo estadounidense fue acompañado por declaraciones del presidente Trump, quien ha catalogado recientemente a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas afirmaciones justificaron la intensificación de las medidas coercitivas, con impacto en las relaciones comerciales y el acceso de la isla a recursos esenciales, según explicó la agencia TASS.

El portavoz Dimitri Peskov reiteró el compromiso de Rusia para fortalecer sus vínculos con el gobierno cubano y explorar fórmulas de colaboración ante las adversidades derivadas de las sanciones estadounidenses. Moscú ha insistido en su disposición a asistir a La Habana en la medida de sus posibilidades, en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y energéticas causadas por la política de presión de Washington, detalló TASS.