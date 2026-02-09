Rusia apunta a la Inteligencia de Ucrania por el intento de asesinato del subdirector de Inteligencia Militar

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes que los detenidos por su presunto papel en el intento de asesinato la semana pasada del subdirector de la Inteligencia Militar de Moscú, el general Vladimir Alekseyev, han confesado que actuaron siguiendo órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los detenidos son Liubomir Korba, un ciudadano ruso nacido en Ucrania y acusado de ser el responsable de los disparos efectuados contra Alekseyev, y Vikro Vasin, también ruso y "cómplice" del primero, antes de destacar que ambos "admitieron su culpa" en el intento de asesinato.

"Korba fue reclutado en agosto de 2025 en Ternópil por un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)", ha dicho en un comunicado, en el que ha asegurado que el hombre recibió "entrenamiento" en Kiev y viajó a Rusia en agosto de 2025 tras hacer escala en Moldavia y Georgia.

Asimismo, ha destacado que su hijo Lubos Korba, "ciudadano polaco" y residente en Katowice, en Polonia, "estuvo implicado en el reclutamiento de Korba con asistencia de los servicios de Inteligencia polacos", sin que Varsovia se haya pronunciado por ahora sobre las acusaciones vertidas desde Moscú.

El FSB ha apuntado que el sospechoso "llevó a cabo labores de vigilancia contra personal de alto nivel de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Moscú a cambio de recompensas en criptomoneadas", tras lo que obtuvo una pistola con silenciador y munición "plantados por los servicios de Inteligencia de Ucrania" y "una llave electrónica de la puerta principal del edificio en el que vive Alekseyev".

La llave habría sido "entregada en secreto" por una mujer identificada como Zinaida Serebritskaya, quien "viajó a Ucrania y tenía un piso alquilado en el edificio en el que tuvo lugar el ataque", al que accedió Korba el día del intento de asesinato, cuando realizó cuatro disparos contra Alekeyev cuando salía del ascensor.

"Tras cometer el crimen, tiró su pistola y su mochila, se cambió de abrigo y voló a Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fue detenido por las fuerzas de seguridad a petición de Rusia", ha manifestado el FSB, que ha asegurado que el SBU prometió a Korba el pago de 30.000 dólares (cerca de 25.300 euros) "si el intento de asesinato contra Alekseyev tenía éxito".

PAPEL DE UN "CÓMPLICE" DEL ATACANTE

Por otra parte, ha señalado que Vasin "alquiló un apartamento para Korba para que sirviera de piso franco durante los preparativos del crimen y le facilitó abonos de transporte". "Participó en el crimen por motivos terroristas", ha reseñado, al tiempo que ha sostenido que el hombre "apoya" a la Fundación Anticorrupción, fundada por el fallecido opositor ruso Alexei Navalni.

El FSB, que ha recordado que esta organización no gubernamental es considerada "terrorista" por Moscú, ha puntualizado que Vasin estaba "registrado" en páginas web vinculadas con el grupo y "publicó mensajes en redes sociales contra las enmiendas a la Constitución rusa y en apoyo a Sergei Udaltsov, líder del Frente de Izquierdas, condenado por actividades extremistas".

Udaltsov fue condenado en diciembre de 2025 a seis años de prisión por un delito de justificación del terrorismo. Considerado una figura crítica con el presidente, Vladimir Putin, y condenado en 2014 a cuatro años y medio de cárcel en 2014 por organizar disturbios, había expresado sin embargo su apoyo a la invasión rusa de Ucrania y respaldó la anexión de Crimea y la región ucraniana del Donbás.

Por su parte, Alekseyev fue operado y se encuentra estabilizado en el hospital, donde recuperó el conocimiento el pasado sábado. El general era desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El general se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.