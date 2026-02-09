(Resumen) 'Sirat' triunfa en los Premis Gaudí con 8 galardones y 'Frontera' consigue 4

Los hermanos Cervantes compartieron protagonismo en los XVIII Premis Gaudí al recibir galardones en las categorías de mejor actriz protagonista, que obtuvo Ángela Cervantes por su papel en “La furia”, y mejor actor secundario, que logró Álvaro Cervantes por su interpretación en “Sorda”. Este hecho marcó una de las anécdotas más comentadas en una ceremonia caracterizada por el reconocimiento a la diversidad y el talento emergente en el cine catalán, celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y con presencia de figuras clave del sector. Según los detalles publicados por El Periódico, la edición estuvo marcada por la consagración de “Sirat”, dirigida por Oliver Laxe, con ocho premios incluidas distinciones técnicas y el galardón a mejor película en habla no catalana, y por el éxito de “Frontera”, de Judith Colell, que recogió cuatro reconocimientos, incluido el de mejor película y el especial del público.

El medio El Periódico detalló que “Sirat” dominó en varias categorías técnicas. El filme recibió premios en dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales, así como en maquillaje y peluquería. La producción también destacó por la ausencia de su director, Oliver Laxe, quien se encontraba en plena promoción de la película en el marco de la campaña de los premios Oscar. El premio a mejor sonido recayó sobre Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, equipo que figura como nominado en la misma categoría para los Oscar, lo que enfatizó el interés internacional por esta producción.

Por su parte, “Frontera”, dirigida por Judith Colell, siguió en número de galardones con cuatro reconocimientos: mejor película, galardón especial del público, mejor vestuario y mejor actriz secundaria para Bruna Cusí. Estos premios reforzaron tanto la carrera de Colell como la recepción positiva de la obra entre espectadores y la crítica.

El filme “Sorda”, bajo la dirección de Eva Libertad, sumó tres distinciones: mejor actriz secundaria para Álvaro Cervantes, mejor guion adaptado y mejor dirección para la propia Libertad, quien compartió la terna con cineastas como Carla Simón, Oliver Laxe y Albert Serra. Este reconocimiento situó a “Sorda” entre las producciones destacadas de la noche.

La entrega de los Premis Gaudí mostró una escena muy repartida en cuanto a premios, donde después de “Sirat” y “Frontera”, el largometraje “Sorda” se colocó como la siguiente más premiada. Después figuraron títulos como “La furia”, de Gemma Blasco, y “Tardes de soledad”, con dos galardones cada una; así como “Romería”, de Carla Simón, y “Molt lluny”, de Gerard Oms, que obtuvieron uno por película.

“La furia” fue reconocida con el premio a mejor actriz protagonista para Ángela Cervantes, sumando el tercer galardón de la intérprete en cinco años en los Premis Gaudí, y el premio a mejor dirección novel para la directora Gemma Blasco. En tanto, “Tardes de soledad”, documental que anteriormente consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, fue distinguido como mejor documental y también recibió el galardón a mejor montaje, según relató El Periódico.

La labor de nuevos talentos también se evidenció con el reconocimiento a Llúcia Garcia, quien recibió el premio a la mejor interpretación novel por su papel en “Romería”, único galardón para la obra de Carla Simón, pese a partir como la película más nominada con trece opciones. Dentro de las actuaciones masculinas, el Gaudí a mejor actor protagonista recayó en Mario Casas por su trabajo en “Molt lluny”, de Gerard Oms, premio que repite tras el conseguido por “No matarás” de David Victori. “Mi amiga Eva” resultó merecedora del reconocimiento al mejor guión original, firmado por Cesc Gay y Eduard Sola.

En la categoría de animación, la producción “L’Olívia i el terratrèmol invisible” fue premiada como mejor película de animación, mientras que el cortometraje “De sucre”, de Clàudia Cedó, se llevó el premio a mejor cortometraje. Asimismo, la película letona “Flow, un mundo que salvar” fue reconocida en la sección de mejor película invisible.

Durante la gala, Sílvia Munt, actriz y directora, recibió el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter. En su discurso, Munt aseguró: “Me he dado cuenta de que siempre me ha gustado ser inclasificable”. El Periódico consignó que el galardón le fue entregado por el director Fernando Trueba. Munt remarcó la importancia de mantener una actitud de cuestionamiento y autenticidad en momentos en que la inteligencia artificial y los algoritmos cobran protagonismo: “Se tiene que librar la batalla y ser esos personajes inclasificables que dudan, que hacen preguntas y necesitan esta incertidumbre”.

Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català y directora de “Frontera”, intervino en su doble rol para defender la solidez y la proyección internacional del cine catalán. Según publicó El Periódico, Colell afirmó que el cine en versión catalana atraviesa un momento “dulce”, resultado de un crecimiento sostenido. En ese contexto, detalló que los presupuestos de las producciones se han duplicado en los últimos cuatro años, lo que ha facilitado una mayor presencia de las obras catalanas tanto en las salas de cine como en festivales europeos. Colell destacó además la respuesta favorable del público y la complicidad generada entre creadores y espectadores.

La presidenta de la Academia también aprovechó su intervención para rechazar cualquier manifestación de violencia, haciendo especial referencia a la situación en Gaza, la cual describió como “insoportable”. Colell subrayó que el cine sirve como espacio para la memoria colectiva y para relatar historias orientadas a defender la vida, posicionando al sector como un actor socialmente comprometido.

La ceremonia, presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal, se estructuró como un homenaje a la pluralidad del cine catalán y a sus diferentes corrientes creativas. El Periódico narró que el evento combinó discursos, galardones y homenajes en una escenografía que reivindicó la diversidad de voces y perspectivas en la industria audiovisual catalana y puso en valor el compromiso del sector con la identidad cultural y la apertura internacional.