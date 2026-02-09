'Los domingos', 'Anatomía de un instante' y 'Música para Hitler', favoritas a los Premios de Unión de Actores y Actrices

Alberto Amman, Patricia López Arnaiz, Mario Casas, Fernando Tejero, Javier Cámara, Carolina Yuste, Álvaro Cervantes, Blanca Soroa o Carlos Hipólito son algunos de los nominados de la 34 edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, que se celebrará el próximo 16 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

La Unión de Actores y Actrices ha anunciado este lunes el nombre de los nominados que han sido elegidos entre los candidatos presentados a esta edición de los premios, y que optarán por hacerse con el reconocimiento a la profesión por su trabajo realizado en las diferentes categorías de cine, teatro y televisión.

Entre los trabajos más reconocidos de este año por los intérpretes, destacan títulos como las películas 'Los domingos', con seis nominaciones; 'La cena', con cuatro nominaciones o 'Sorda' con tres; las series 'Anatomía de un instante', con cuatro nominaciones; 'La vida breve', con tres, o 'Superestar' y 'Yakarta', con dos; y en teatro, las obras 'Música para Hitler', con tres nominaciones, o 'La señorita de Trevélez', con dos.

En concreto, los nominados a Mejor Actor en Producción Internacional son: Alberto Ammann, por la película 'Atrapados'; Jordi Mollá, por 'Mi lista de deseos' y Rubén Sanz, por 'Isla Brava'; y las nominadas a Mejor Actriz en Producción Internacional son: Carla Díaz, por 'Delicious'; Lucía Barrado, por 'Fall for me' y Sara Jiménez, por 'Mango'.

Por su parte, los nominados a Mejor Actor Protagonista en Cine son: Alberto San Juan (La cena); José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos); y las nominadas a Mejor Actriz Protagonista en Cine son: Ángela Cervantes (La furia), Patricia López Arnaiz (Los domingos) y Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla).

En las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto en Cine, han sido nominados: Víctor Sáinz, por 'Los domingos'; Fernando Tejero, por 'El cautivo'; Carlos Serrano, por 'La cena'; Anna Castillo, por 'Wolfgang'; Elvira Mínguez, por 'La cena' y Mabel Rivera, por 'Los domingos'.

Los nominados a Mejor Actor Secundario en Cine son: Álvaro Cervantes, por 'Sorda'; Tristán Ulloa, por 'Romería' y Miguel Garcés, por 'Los domingos'; y las nominadas a Mejor Actriz Secundaria en Cine son: Elena Irureta, por 'Sorda'; Nagore Aranburu, por 'Los domingos' y Miryam Gallego, por 'Romería'.

En la categoría de Mejor Actor Revelación han sido nominados: Hugo Welzel, por 'Enemigos'; Julio Peña, por 'El cautivo; Aarón Cobos, por 'Godspell'; y las nominadas a Mejor Actriz Revelación son: Blanca Soroa, por 'Los domingos'; Miriam Garlo, por 'Sorda' y Nora Hernández, por 'La cena'.

Por su parte, Carlos Hipólito (Música para Hitler); Daniel Albaladejo (La señorita de Trevélez) y Juan Vinuesa (1936) han resultado nominados como Mejor Actor Protagonista en Teatro; e Irene Escolar (Personas, lugares y cosas); Toni Acosta (Una madre de película) y Nathalie Poza (Un tranvía llamado deseo), como Mejor Actriz Protagonista en Teatro.

Mientras, los nominados a Mejor Actor de Reparto en Teatro son: Víctor Clavijo, por 'Blaubeeren'; Néstor Rubio, por 'Ifigenia' y Mariano Estudillo, por 'Fuenteovejuna'; y las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en Teatro son: Belén Ponce de León, por 'Vulcano'; Ania Hernández, por 'Numancia' y Julia Piera, por 'La señorita de Trevélez'.

Además, los nominados a Mejor Actor Secundario en Teatro son: Cristóbal Suárez, por 'Música para Hitler'; Jimmy Castro, por 'La patética' y José Luis Torrijo, por 'Los lunes al sol'; y las nominadas a Mejor Actriz Secundaria en Teatro son: Kiti Mánver, por 'Música para Hitler'; Mariola Peña, por 'Cenicienta, el musical' y Mina El Hammani, por 'Las troyanas'.

Los nominados a Mejor Actor Protagonista en Televisión son: Álvaro Morte (Anatomía de un instante); Javier Cámara (Yakarta) y Secun de la Rosa (Superestar); y las nominadas a Mejor Actriz Protagonista en Televisión son: Ingrid García-Jonsson (Superestar); Carolina Yuste (La canción) y Carla Quílez (Yakarta).

En las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto en Televisión, han sido nominados: Miki Esparbé, por 'Anatomía de un instante'; Héctor Carballo, por 'La vida breve'; Felipe Andrés, por 'Poquita fe'; Alejandra Onieva, por 'Anatomía de un instante; Susana Hernáiz, por 'Sueños de libertad' y Natalia Huarte, por 'Ena. La reina Victoria Eugenia'.

Asimismo, los nominados a Mejor Actor Secundario en Televisión son: David Lorente, por 'Anatomía de un instante'; Carlos Bardem, por 'La agencia' y Carlos González, por 'La vida breve'; y las nominadas a Mejor Actriz Secundaria en Televisión son: Candela Peña, por 'Furia'; Leonor Watling, por 'La vida breve' y María Jesús Hoyos, por 'Poquita fe'.

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, se entregarán otros tres premios especiales en la ceremonia: el Premio 'Toda una Vida', que reconoce la trayectoria profesional de actores y actrices; el 'Premio Especial de la Unión', otorgado por la Junta de Gobierno de la Unión que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad; y el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión por el compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos sociales.