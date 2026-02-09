Letonia acusa a Rusia de "reclutar individuos" para perpetrar "actos de sabotaje" en el país

Normunds Mezviets, jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, indicó que durante el último año se llevaron a cabo detenciones vinculadas a supuestos actos de sabotaje, en los que ciudadanos locales estarían implicados en acciones de espionaje relacionadas con apoyos a Ucrania y cuya operación respondería a instrucciones de servicios especiales rusos. Mezviets señaló que en octubre se arrestó a cuatro personas en el marco de estas investigaciones, de las cuales tres poseen nacionalidad letona, quienes enfrentan acusaciones de espionaje y de obtención indebida de información de inteligencia sobre individuos y empresas asociadas al respaldo a Ucrania en el contexto del conflicto actual.

Según informó el portal Delfi, Mezviets atribuyó estos hechos a una estrategia de las autoridades rusas para reclutar personas con antecedentes criminales, incluidos expresidiarios y personas con adicciones a las drogas. Aseguró que estos individuos habrían sido utilizados para realizar actos de sabotaje contra infraestructuras militares y empresariales vinculadas a la industria de la defensa en Letonia, así como para planificar ataques como la quema de vehículos que portaban matrículas ucranianas.

De acuerdo con Delfi, las pesquisas realizadas sobre los incidentes de sabotaje ocurridos en el país durante el último año registraron ataques incendiarios contra infraestructuras del sector de defensa. El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal expuso que, aunque estos sucesos no derivaron en afectaciones serias a los intereses nacionales letones, las investigaciones no han descartado nexos directos con órdenes procedentes de la inteligencia rusa.

El medio Delfi detalló que la inteligencia rusa mantiene una extensa red de contactos en Letonia, recurriendo en gran medida a personas vinculadas a ambientes delictivos para ejecutar estos ataques. Mezviets describió que los reclutados habrían recibido compensación económica por recopilar información y por la organización de los actos de sabotaje. Esta dinámica comprendería tanto la vigilancia y el espionaje sobre objetivos militares y de defensa como el seguimiento a personas o compañías que expresan su respaldo a Ucrania durante la invasión rusa.

Las autoridades de Letonia continúan con el seguimiento de estos casos, investigando tanto la modalidad de captación por parte de Rusia como los métodos empleados para coordinar y financiar las acciones desplegadas en territorio letón. Según el reporte de Delfi, el contexto de la guerra en Ucrania ha incrementado la preocupación por este tipo de actividades, dada la importancia estratégica de la región y el papel de Letonia como país fronterizo con Rusia y miembro de la OTAN.

La información aportada por los Servicios de Seguridad Estatal, reproducida por Delfi, destaca también la utilización, por parte de la inteligencia rusa, de intermediarios y colaboraciones con grupos criminales organizados, con el objetivo de ejecutar acciones encubiertas. Estos métodos incluyen desde el reclutamiento de individuos marginados socialmente hasta la coordinación de operaciones que afectan a infraestructuras consideradas críticas para la defensa nacional.

En el contexto de la investigación mencionada, las detenciones efectuadas en octubre representan un avance para las autoridades letonas, quienes han identificado los vínculos entre las personas detenidas y la recopilación no autorizada de datos sensibles, tanto relacionados con movimiento militar como con operaciones económicas y empresariales que apoyan a Ucrania. Delfi citó a Mezviets al subrayar que la amenaza de espionaje persiste, con una estrategia por parte de actores extranjeros que se basa en aprovechar vulnerabilidades sociales y criminales dentro de Letonia para perpetrar actos ilícitos orientados a la obtención de información y la alteración de la seguridad nacional.