Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa caen en primera ronda del WTA 1000 de Qatar

Dayana Yastremska aprovechó una oportunidad con su servicio al estar 6-5 arriba en el tercer set frente a Cristina Bucsa, pero el duelo se extendió hasta un desempate en el que la ucraniana finalmente aseguró el acceso a la siguiente ronda. De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, tanto Bucsa como Jessica Bouzas quedaron eliminadas en su debut en el cuadro principal del torneo WTA 1000 de Doha, disputado sobre pista dura. Ninguna de las representantes españolas consiguió avanzar más allá del primer partido en la competición.

La jornada se desarrolló con un partido desigual para Jessica Bouzas, quien se enfrentó a la rusa Anna Kalinskaya. Según detalló Europa Press, Kalinskaya dominó el encuentro desde el inicio, logrando un quiebre de servicio en el tercer juego del primer set que le permitió marcar una diferencia que mantuvo hasta el cierre de la manga. Bouzas intentó mantenerse en el set, pero Kalinskaya amplió su ventaja logrando otro quiebre y selló la primera manga con un marcador de 6-2 en su favor.

Durante el segundo set, la tenista gallega apenas pudo disputar un solo juego, ya que Kalinskaya impuso nuevamente su ritmo. La rusa, según consignó Europa Press, mantuvo todos sus servicios y capitalizó las tres oportunidades de quiebre que obtuvo en esta parte del encuentro. El marcador final de 6-1 en el segundo parcial reflejó la solidez de Kalinskaya y la ausencia de opciones para Bouzas en la recta final del partido.

En el caso del partido protagonizado por Cristina Bucsa, el desarrollo resultó más ajustado. Europa Press reportó que Bucsa y Yastremska vivieron un enfrentamiento caracterizado por múltiples intercambios en el control del marcador. Yastremska se adjudicó el primer set 6-4 tras haber alcanzado una ventaja temprana de 5-0, aunque Bucsa logró acercarse antes del cierre de la manga.

El segundo set se definió con una estadística llamativa: se produjeron hasta siete roturas de servicio. Bucsa, originaria de Cantabria, consiguió adjudicarse el set 6-4 tras superar una secuencia de intercambios de break que mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos juegos. La igualdad a un set por lado condujo al desenlace en el tercer set.

En esa última manga, según expuso Europa Press, el partido se mantuvo equilibrado y alcanzó uno de sus momentos decisivos cuando Bucsa dispuso su saque con 6-5 en el marcador. No logró cerrarlo a su favor, por lo que la definición llegó mediante un desempate. En esa instancia, Yastremska se mostró más firme y se impuso 7-5 en el tie-break, asegurando el acceso a la siguiente ronda y dejando fuera de la competencia a la tenista española.

Los resultados del WTA 1000 de Doha, reportados por Europa Press, reflejan una jornada sin triunfos para las españolas en la primera ronda. La experiencia de Kalinskaya y la capacidad de reacción de Yastremska marcaron la diferencia en partidos de características diferentes: uno de dominio absoluto y otro que se definió por detalles en los momentos finales. Tanto Bouzas como Bucsa deberán esperar nuevas oportunidades para intentar progresar en próximas ediciones del circuito profesional.