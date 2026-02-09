La UE amplía el uso de fertilizantes derivados del estiércol para reducir la dependencia de importaciones

La reciente modificación de la Directiva de Nitratos en la Unión Europea permitirá a los Estados miembro ofrecer a sus agricultores la opción de reemplazar parcialmente los fertilizantes químicos tradicionales con productos RENURE, obtenidos del estiércol procesado. Con base en la información difundida por la Comisión Europea y recogida por distintos medios, esta medida tiene el propósito de fortalecer la autonomía del sector primario en Europa y reducir la dependencia de insumos importados, especialmente en contextos de posibles crisis energéticas o comerciales.

De acuerdo con el medio, la Comisión Europea aprobó este lunes dicha modificación normativa, la cual establece que los fertilizantes RENURE podrán superar los límites previamente impuestos para la aplicación de estiércol y subproductos derivados, siempre que se respeten estrictamente las condiciones destinadas a proteger tanto las aguas como los ecosistemas naturales adyacentes. Según detalló el Ejecutivo comunitario, la estrategia busca brindar a los agricultores una alternativa viable a los abonos minerales, permitiéndoles acceder a fuentes de nitrógeno recuperado con menores costes y un perfil ambiental supervisado.

Tal como explica el medio, el Comité de Nitratos, que reúne a representantes de los países miembros de la UE, expresó su conformidad con esta iniciativa en septiembre, cuya aprobación fue posteriormente remitida tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de la Unión Europea. Durante el periodo de control estipulado por la legislación comunitaria, ninguna de estas instituciones presentó objeciones formales a la modificación.

De acuerdo con lo publicado, la puesta en vigor de la nueva regulación se dará veinte días después de aparecer en el Diario Oficial de la Unión Europea. No obstante, el cambio solamente surtirá efecto real en aquellos países que decidan explícitamente introducir los productos RENURE en su marco normativo, para lo cual tendrán que ajustar sus propias legislaciones internas, tal como subraya la información diseminada por la Comisión Europea.

La Comisión sostiene que esta flexibilización de la Directiva sobre nitratos permitirá no solo una disminución de los costes de producción para los agricultores europeos, sino también una reducción tangible en la dependencia de fertilizantes importados, un punto que ha sido considerado especialmente relevante ante las incertidumbres asociadas al mercado energético y a la estabilidad del comercio global, según precisó la fuente.

La normativa incluye exigencias claras de protección medioambiental para evitar efectos perjudiciales sobre la calidad del agua y los recursos naturales, en línea con las obligaciones medioambientales europeas previamente establecidas. Según recoge el medio, las condiciones de utilización de productos RENURE deberán garantizar que se cumplan estos estándares, por lo que los gobiernos nacionales tendrán margen para introducir requisitos adicionales o especificaciones técnicas en sus respectivas legislaciones.

Bruselas remarcó que la alternativa propuesta contribuirá de manera relevante tanto a la sostenibilidad agrícola como a la robustez del sector primario europeo. Además, la implementación dependerá del compromiso y la adecuación normativa de cada Estado miembro, detalló la Comisión.

Finalmente, la información proporcionada señala que la medida se encuadra dentro de un contexto estratégico más amplio de apoyo a la autonomía agrícola en la Unión Europea, en un escenario de desafíos vinculados a la seguridad de suministros y la competitividad del campo europeo frente a terceros países.