La NASA retrasa al jueves el lanzamiento de la Crew-12, la tripulación de la astronauta francesa Adenot, por el tiempo

El informe meteorológico más reciente pronostica que las condiciones podrían mejorar para el viernes 13 de febrero, lo que representa una oportunidad favorable para el lanzamiento aplazado de la misión Crew-12, de acuerdo con la información proporcionada por la NASA y SpaceX. La tripulación, conformada por la astronauta francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA), los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, permanecerá en aislamiento preventivo en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida hasta que se confirme una nueva ventana para el despegue.

El reporte original difundido por la NASA comunica que la misión Crew-12, inicialmente programada para iniciar su viaje hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) el miércoles 11 de febrero, ha sido reprogramada para no antes de las 11:38 horas (hora de España) del jueves 12 de febrero. Los equipos a cargo de la misión finalizaron una evaluación exhaustiva de las previsiones meteorológicas este lunes, concluyendo que las condiciones previstas a lo largo de la ruta de vuelo de la nave espacial Dragon presentan riesgos que desaconsejan el intento de lanzamiento en la fecha original. Tal como detalló la NASA, los factores climáticos que pueden afectar el trayecto incluyen la posibilidad de vientos fuertes y precipitaciones que podrían complicar las maniobras de ascenso y eventual retorno, si fuese necesario.

La nave Dragon de SpaceX, acoplada al cohete Falcon 9, despegará desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida. Según consignó la NASA, en caso de que las condiciones lo permitan y el lanzamiento se ejecute el jueves 12, se prevé la llegada de la tripulación a la EEI a las 16:30 horas (hora de España) del viernes 13 de febrero. El calendario de acoplamiento y las actividades de la misión continuarán siendo ajustados en función de los desarrollos meteorológicos y técnicos.

La cuarentena en la que se encuentran los cuatro integrantes de Crew-12 responde a los protocolos habituales previos a cada vuelo tripulado, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo de transmisión de enfermedades al espacio, siguiendo las normas de coordinación internacional entre agencias espaciales. La NASA subrayó que tanto la ESA como Roscosmos mantienen contacto constante y colaboran con el grupo, observando el estado de salud y la preparación física y psicológica de los astronautas.

SpaceX, como operador privado encargado del transporte tripulado bajo contrato con la NASA, participa en la toma de decisiones técnicas y logísticas junto a los equipos de control de misión de la agencia estadounidense. La coordinación entre ambas entidades se basa en un sistema de monitoreo avanzado del clima y las condiciones de seguridad, tanto en el sitio de lanzamiento como en los puntos previstos de trayectoria sobre el Atlántico en caso de aborto de misión.

Tal como explicó la NASA, los criterios para determinar retrasos en las lanzamientos incluyen la evaluación de la viabilidad de rescate en caso de emergencia, la visibilidad, la fortaleza de los vientos y la altura de las olas en el mar, donde podrían descender las cápsulas si ocurre un fallo en el cohete durante el despegue temprano. Debido a estos parámetros, la agencia y sus socios consideran indispensable asegurar que el trayecto hasta la órbita de la EEI se cumpla sin exponer innecesariamente a la tripulación.

La misión Crew-12 forma parte de un programa regular de rotación de tripulaciones hacia la Estación Espacial Internacional, que actúa como laboratorio científico orbital y puesto de avanzada para la cooperación internacional en el espacio. De acuerdo con lo publicado por la NASA, el éxito de cada lanzamiento reside en la rigurosidad de las evaluaciones técnicas y logísticas previas, respaldadas por la experiencia acumulada en misiones anteriores de transporte tripulado.

La relevancia de la presencia de Sophie Adenot como representante de la ESA en la misión recibe atención dentro de la agenda europea de exploración espacial, colaborando junto a colegas estadounidenses y rusos en las investigaciones y operaciones rutinarias de la EEI. Según SpaceX y la NASA, el Falcon 9 y la nave Dragon han demostrado en repetidas ocasiones capacidad para adaptarse a cambios en las ventanas de lanzamiento motivadas por requerimientos meteorológicos o reajustes en las condiciones orbitales.

Tanto los equipos científicos como los responsables de las operaciones terrestres en el Centro Espacial Kennedy permanecen atentos a la evolución meteorológica para determinar con precisión la viabilidad de los próximos intentos. La agencia estadounidense recordó que los atrasos debidos a causas meteorológicas resultan habituales en el marco de operaciones espaciales y buscan preservar la seguridad e integridad de los participantes y equipos.

La tripulación de la Crew-12 cuenta con experiencia en misiones anteriores y entrenamiento específico para responder ante contingencias, según estableció la NASA. Esta formación abarca la capacidad de gestionar la espera en cuarentena y adaptarse a los cambios de fecha, algo que se ha convertido en práctica común entre los astronautas de todas las nacionalidades involucrados en los vuelos internacionales hacia la EEI. La coordinación entre la NASA, la ESA, Roscosmos y SpaceX permanece activa en la preparación continua del equipo y el equipamiento a bordo.

El papel de la meteorología en la dinámica de los lanzamientos espaciales determina el ritmo y la planificación de las misiones, tal como sostiene la NASA. La sincronización entre los sistemas de pronóstico, el personal técnico y los protocolos de seguridad constituye un elemento esencial en el desarrollo de los lanzamientos tripulados recientes y futuros.