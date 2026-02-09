La Junta trabaja ya en un "plan de reconstrucción" y promete "no escatimar recursos" para compensar pérdidas

La fase de evaluación de los daños económicos y materiales provocados por el paso de varias borrascas en Andalucía ha puesto de relieve un impacto que la Junta califica como “millonario”, con mención especial a la afectación en el sector primario y el deterioro de infraestructuras esenciales. Según informó Europa Press, las autoridades autonómicas ya han avanzado en la elaboración de un plan específico para canalizar recursos con el objetivo de restaurar las zonas más perjudicadas, mientras solicitan colaboración urgente del Gobierno central y de la Unión Europea.

Durante una visita al Puesto de Mando Avanzado en Lora del Río, Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, expuso que la Junta trabaja en un plan de reconstrucción orientado a cubrir todas las pérdidas detectadas y a impulsar la recuperación tanto en familias como en sectores productivos perjudicados por el temporal. Europa Press detalló que la consejera garantizó que no se escatimarán recursos para atender las consecuencias de las tormentas recientes, que han dejado afectaciones generalizadas en distintas provincias andaluzas.

La consejera remarcó la necesidad de mantener la vigilancia ante posibles riesgos futuros, incluso cuando las lluvias hayan disminuido. Según declaraciones recogidas por Europa Press, insistió en que la ciudadanía y las autoridades deben seguir pendientes del nivel de los ríos para evitar nuevos incidentes. Además, expresó agradecimientos a los responsables municipales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a bomberos, equipos de emergencia y a organizaciones como Cruz Roja, subrayando el desempeño y la solidaridad demostrada durante los desalojos y acciones de emergencia.

En relación con la magnitud de las pérdidas, Europa Press citó las estimaciones de Carolina España, quien adelantó que el coste total será de miles de millones de euros. El sector primario, que abarca actividades agrarias, ganaderas y pesqueras, se encuentra entre los más castigados, con una afectación estimada del 20%. A ello se suma el deterioro de infraestructuras, entre ellas carreteras, escuelas y caminos rurales, lo que implicará un desembolso considerable para su restauración.

La Junta de Andalucía inició la semana pasada contactos urgentes entre las consejerías afectadas para avanzar en la valoración de daños y definir la hoja de ruta del plan de reconstrucción. Europa Press incluyó declaraciones en las que la portavoz del Gobierno andaluz destacó la importancia de esperar a la mejora de las condiciones meteorológicas para que Agricultura pueda realizar una evaluación precisa sobre el impacto real en las explotaciones.

Carolina España aseguró, según reportó Europa Press, que la administración autonómica permanecerá junto a los afectados en todas las fases del proceso de recuperación. La consejera se comprometió a gestionar todos los fondos económicos que resulten necesarios para restablecer la normalidad en los hogares y las empresas, junto con el respaldo a los ayuntamientos en las tareas de adecentamiento y reparación de infraestructuras de su competencia.

En cuanto a la financiación, Europa Press recogió el compromiso del Gobierno andaluz de recurrir a todas las vías posibles, incluidas la búsqueda de fondos emergentes y la reprogramación presupuestaria, si resultara necesario. Al mismo tiempo, la Junta elevó una petición al Gobierno central para que solicite el fondo de solidaridad de la Unión Europea ante catástrofes naturales, además de reclamar la activación del fondo de gestión de crisis agrícola y el fondo de contingencia nacional para situaciones excepcionales.

La portavoz subrayó que, para facilitar la vuelta a la normalidad, es imprescindible que los recursos económicos lleguen con prontitud a las familias y a los sectores productivos afectados. Europa Press consignó que, según las previsiones del Gobierno andaluz, en los próximos días se podrían conocer detalles adicionales del paquete de medidas específico que se pondrá en marcha para atender la emergencia y restaurar las zonas lesionadas.