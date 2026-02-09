La presencia de Estrella Galicia 0,0 en los cascos y la indumentaria de competición de los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon marcará un nuevo escenario en la visibilidad de la marca cervecera dentro de la Fórmula 1. De acuerdo con la información publicada por el medio original, Estrella Galicia 0,0 fue anunciada oficialmente como la nueva Cerveza Oficial del equipo Atlassian Williams de Fórmula 1, comenzando esta colaboración a partir de la temporada 2026.

Según detalló la agencia informativa en su reporte, el acuerdo establece que la identidad visual de Estrella Galicia 0,0 quedará integrada tanto en el halo como en el alerón trasero del FW48, el monoplaza liderado por Sainz y Albon, desde las primeras pruebas en Baréin programadas para este miércoles. Además de su presencia en el coche, la marca formará parte de la experiencia del equipo dentro de sus instalaciones en el calendario europeo, al convertirse en la bebida de referencia durante las carreras disputadas en ese continente.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado, en el que ambas organizaciones resaltaron la importancia estratégica de este nuevo vínculo. El equipo Atlassian Williams destacó que esta alianza llega en una etapa de grandes novedades, con el debut de un monoplaza completamente renovado bajo la normativa técnica que entrará en vigor y la expectativa de la carrera en Madrid incluidas en el calendario. James Vowles, director del equipo Williams, declaró en el comunicado recogido por el medio original: “Es fantástico sentir su apoyo en este momento tan emocionante tanto para el equipo como para nuestro deporte”, aludiendo a la magnitud del acuerdo.

Por su parte, Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, grupo responsable de Estrella Galicia 0,0, señaló que esta relación representa algo más que un convenio tradicional de patrocinio. En palabras recogidas en el comunicado difundido por el medio original, expresó: “Va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio; es la unión de dos organizaciones que comparten una misma forma de entender la competición, basada en el respeto por la historia, la pasión por la innovación y la ambición de seguir creciendo desde la autenticidad”.

El acuerdo contempla también la presencia de la marca durante las actividades promocionales y apariciones públicas del equipo, ampliando la cobertura de Estrella Galicia 0,0 a través de diversos soportes y eventos del calendario internacional. El medio original comentó que “Estrella Galicia 0,0 se servirá en las dependencias de Williams durante las carreras europeas, convirtiéndose en la bebida de referencia del equipo”, subrayando la integración de la marca en la operativa diaria y en los espacios dedicados a la hospitalidad en los circuitos.

El impacto de la alianza no se limita al monoplaza y los elementos visibles en pista. Según el comunicado de ambas partes recogido por la agencia, la asociación busca fomentar valores compartidos y reforzar iniciativas que destaquen el talento, el legado y la innovación en el ámbito deportivo. Rivera añadió: “En Estrella Galicia 0,0 creemos firmemente en los proyectos que apoyan el talento, ponen en valor el legado y desafían el statu quo para construir un futuro mejor”, lo que da cuenta de la visión a largo plazo que guía este acuerdo.

La imagen corporativa de Estrella Galicia 0,0 se integrará así en las diversas plataformas del equipo, cubriendo desde los entrenamientos oficiales hasta actos de promoción y eventos en los que Atlassian Williams participe durante la temporada europea y en otros mercados donde la marca busque consolidar su presencia. Según reportó la agencia informativa, el acuerdo fue celebrado internamente por ambas organizaciones, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos en una etapa de transformación para la escudería británica.

La alianza estará vigente a partir de 2026 e incluirá una colaboración en actividades específicas como las sesiones de test, promoviendo la visibilidad de la marca enfrente de los seguidores y en la interacción diaria con los miembros del equipo técnico y los deportistas. El acuerdo redefine el papel de las marcas dentro de la Fórmula 1 en materia de patrocinio, a través de propuestas integrales que contemplan la conexión directa entre el producto y la experiencia en pista.

En conclusión, el contrato entre Estrella Galicia 0,0 y Atlassian Williams simboliza una apuesta conjunta por la innovación, el crecimiento y la autenticidad dentro del automovilismo internacional, marcando un precedente en la relación entre patrocinadores y equipos de la máxima categoría del deporte motor.