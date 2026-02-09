El Riyadh Air Metropolitano registrará un lleno total en el Atlético-FC Barcelona de la Copa del Rey Mapfre

Los datos ofrecidos por el Atlético de Madrid reflejan que tras conocerse el emparejamiento con el FC Barcelona tras el sorteo del pasado viernes, los aficionados rojiblancos adquirieron más de 15.000 boletos en cuestión de horas, alcanzando un ritmo récord de venta de entradas para este tipo de instancia, según consignó el propio club madrileño a través de su página web. El club detalló que apenas restaban unas 2.000 localidades disponibles tres días antes del encuentro, señalando la alta demanda generada para este partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

De acuerdo con lo reportado por el medio digital del Atlético de Madrid, el estadio Riyadh Air Metropolitano vivirá un lleno total con motivo de la visita del FC Barcelona este jueves. El enfrentamiento ha provocado una respuesta masiva entre la afición colchonera, lo que se refleja en la rapidez con la que se agotaron las localidades, una situación poco frecuente incluso en fases decisivas, señaló la entidad madrileña.

La organización del club explicó que los poseedores del 'Abono Total', que representan el 85% de los abonados, tenían garantizado su acceso a este partido, ya que la entrada forma parte de su carnet de temporada. Además, el equipo ofreció descuentos que alcanzaron hasta un 30 por ciento para socios interesados en adquirir boletos adicionales para este enfrentamiento, según precisó el Atlético en sus canales oficiales.

El encuentro entre Atlético de Madrid y FC Barcelona ha centrado la atención tras la confirmación del sorteo, impulsando no solo la venta de entradas, sino también el interés mediático y de patrocinadores en las últimas jornadas, detalló el club. El estadio, habitual escenario de grandes citas deportivas, se prepara para recibir a más de 60.000 asistentes, forman parte tanto de la base abonada como de aficionados que han adquirido de forma individual su acceso para presenciar una semifinal cargada de expectativa.

Según la información recopilada por el Atlético de Madrid, la respuesta de los seguidores se percibió desde el momento en que se conoció la llave contra el Barcelona, registrando un pico inusual en la venta de boletos en comparación con encuentros previos, incluso en rondas avanzadas de competiciones anteriores. El club atribuyó este fenómeno tanto al atractivo del rival azulgrana como a la importancia del choque para las aspiraciones deportivas del equipo en la Copa del Rey Mapfre.

En su balance, el equipo de comunicación del Atlético de Madrid subrayó el papel del carné 'Abono Total' para facilitar la movilización de la afición y garantizar un lleno en las gradas, así como la política de precios preferentes para los socios que desean complementar la asistencia familiar o de grupo. La institución remarcó que la casi totalidad de las entradas se destinaron al público local, reservando una cantidad limitada para la parcialidad visitante, siguiendo los lineamientos de seguridad y logística establecidos para este tipo de partidos.

De esta manera, el estadio Riyadh Air Metropolitano se prepara para recibir una de las mejores convocatorias de la temporada, en una eliminatoria que enfrenta a dos de los equipos más laureados del fútbol español. El Atlético de Madrid subrayó en su comunicado la magnitud del apoyo, enfatizando que este respaldo de sus seguidores representa un estímulo para el club en una de las etapas decisivas del torneo.