El Ibex 35 cierra en casi 18.200 enteros, máximos históricos, tras subir un 1,4%

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con una subida del 1,4%, lo que le ha permitido escalar hasta los 18.195,1 enteros, finalizando así la sesión en máximos históricos.

Los inversores han celebrado así la victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las elecciones anticipadas convocadas esta pasado domingo en Japón. "Takaichi sale reforzada y llevará adelante un mayor estímulo fiscal, con riesgo al alza para rentabilidades esperadas de los bonos y con la atención también centrada en la evolución del yen", señalan los analostas de Renta 4.

Para los expertos, Takaichi "debe encontrar el equilibrio entre un mayor gasto fiscal que impulse a la economía nipona, pero a la vez salvaguardando la sostenibilidad fiscal".

También se han celebrado elecciones presidenciales en Portugal, donde ha ganado el candidato socialista, António José Seguro, por delante del líder de Chega, André Ventura; y en Aragón, donde ha ganado el PP, aunque con dos escaños menos respecto a los anteriores comicios. El PSOE se ha quedado con cinco escaños menos y Vox los ha duplicado.

Para el resto de la semana, la atención de los inversores estará centrada en Estados Unidos, donde se conocerán el dato de empleo de y la inflación del mes de enero. También habrá datos 'macro' en Europa, como la encuesta de confianza del inversor Sentix de febrero, y continuará la publicación de resultados en ambos lados del Atlántico.

La visión de mercado de Renta 4 se mantiene "cauta". "La notable divergencia entre una macroeconomía que muestra resiliencia en EE. UU. y unas valoraciones en el sector tecnológico que son puestas a prueba por unos planes de inversión masivos y de dudosa rentabilidad a corto plazo, aconseja un posicionamiento selectivo y prudente", señalan.

"Los mercados parecen estar en un compás de espera, condicionados por los cruciales datos de empleo e inflación que se publicarán en EE. UU., el cambio de liderazgo en la Fed y la evolución de los distintos focos geopolíticos", agregan los expertos.

En este contexto, Sabadell se ha impulsado un 5,53% en Bolsa, liderando las subidas del Ibex 35, después de perder un 4,7% en la sesión del viernes. Este lunes el banco ha anunciado el inicio de una recompra de acciones de 435 millones de euros como parte de su remuneración al accionista.

Por detrás de la entidad, las mayores revalorizaciones han sido las de ACS (+3,30%), Indra (+3,22%), Solaria (+2,97%), Acciona (+2,76%) y Logista (+2,76%).

Por el lado de las caídas, solo cinci valores han cerrado en terreno negativo: Puig (-1,03%), Redeia (-0,53%), Enagás (-0,52%), Naturgy (-0,38%) y Telefónica (-0,22%).

El resto de bolsas europeas también han cerrado con signo positivo. Milán se ha impulsado un 2,06%; Fráncfort, un 1,19%; París, un 0,60%; y Londres, un 0,16%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent se situaba en 69,30 dólares en la media sesión europea, un 1,82% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,75 dólares, un 1,89% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,209%, desde el 3,222% registrado al cierre del viernes, mientras que la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 37,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,69% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1897 dólares por cada euro.