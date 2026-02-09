El Ejército de Malí mata a cerca de 35 presuntos terroristas en varios bombardeos al noreste de Bamako

El comunicado oficial del Ejército de Malí explicó que uno de los ataques aéreos se desarrolló en la ribera oriental del río Níger, donde varios individuos intentaron abordar una piragua antes de ser alcanzados. De acuerdo con la información distribuida por las autoridades castrenses a través de redes sociales, este bombardeo acabó con la vida de una decena de personas y permitió la destrucción de materiales logísticos considerados de valor estratégico para el grupo atacado. Este episodio forma parte de una serie de operaciones realizadas cerca de la ciudad de Segú, al noreste de Bamako, donde militares malienses han reportado la muerte de alrededor de 35 personas a las que vinculan con actividades terroristas.

Según publicó el medio, el primer bombardeo impactó en una zona boscosa situada al oeste de Segú. El Ejército indicó que allí se encontraban concentrados integrantes de un grupo armado que, supuestamente, pretendía evadir la vigilancia oficial mediante el ocultamiento entre la vegetación. Las cifras divulgadas por los portavoces militares hablan de una quincena de muertos en esta intervención, considerados sospechosos de formar parte de actividades extremistas. El mismo comunicado aclaró que las maniobras aéreas se distribuyeron en diferentes escenarios alrededor de Segú, aunque no reveló detalles sobre la identidad ni la filiación precisa de los fallecidos, ni acerca de a qué organización pertenecerían los implicados.

El medio agregó que, en una acción posterior y en la misma región, otra decena de sospechosos perdió la vida durante lo que describen como una exitosa operación de neutralización. Durante estos episodios, las fuerzas armadas aseguraron que además de las bajas humanas, destruyeron recursos considerados fundamentales para la logística de los actores armados involucrados.

Malí atraviesa un contexto político caracterizado por el gobierno de una junta militar instaurada tras dos golpes de Estado consecutivos, ocurridos en agosto de 2020 y mayo de 2021. Ambos alzamientos contaron con la dirección de Assimi Goita, quien ostenta en la actualidad el cargo de presidente de transición. Desde la llegada de Goita al poder, reportó la fuente, la administración maliense ha marcado distancias respecto a Francia y a sus tradicionales socios europeos y norteamericanos. Esta reorientación diplomática incluyó una aproximación significativa a Rusia en materia de cooperación y apoyo militar.

El estado de inseguridad en amplias zonas del país y la persistencia de grupos armados han llevado al gobierno de transición a intensificar las operaciones militares, especialmente en regiones donde las autoridades consideran que estos actores representan una amenaza directa para la estabilidad y la seguridad local. Según consignó el medio, las autoridades maliense no han limitado su accionar a intervenciones terrestres, sumando bombardeos aéreos como herramienta para combatir a agrupaciones que suelen operar en áreas difíciles de acceder, como las que rodean la ciudad de Segú.

Tal como informó el medio, ni en el comunicado oficial ni en declaraciones posteriores los portavoces militares brindaron información sobre el grupo específico al que pertenecerían los individuos fallecidos durante los bombardeos. Tampoco ofrecieron datos sobre posibles vínculos internacionales, alianzas regionales o motivaciones detrás de las acciones atribuidas a estos sospechosos. El Ejército de Malí mantiene, por tanto, una política de escasa transparencia sobre la identidad y las redes de los grupos calificados de terroristas en sus comunicados.

La sucesión de bombardeos en el entorno de Segú se inscribe en una dinámica de creciente militarización de la respuesta estatal ante la amenaza armada, una tendencia fortalecida en los últimos años tras el alejamiento de los antiguos aliados occidentales. Las autoridades malienses sostienen que el actual contexto de inseguridad exige medidas contundentes, aunque los informes oficiales suelen limitarse a destacar el éxito operacional de las intervenciones sin detallar aspectos humanitarios, repercusiones civiles o impacto en las zonas donde se desarrollan las acciones militares.