El Ejército de Israel mata a cuatro "terroristas" que habrían salido de un túnel en el sur de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte de cuatro "terroristas" que habrían salido de un túnel en los alrededores de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, y abrieron fuego contra los militares presentes en la zona, en una "violación del alto el fuego" en pie desde octubre de 2025.

"Cuatro terroristas armados salieron de un túnel y dispararon contra las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en la zona de Rafá", ha afirmado el Ejército israelí en un mensaje en redes sociales, donde ha asegurado que el suceso se ha saldado sin bajas entre sus filas.

"Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", ha señalado, antes de recalcar que sus fuerzas "siguen operando en la zona para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentran en la infraestructura subterránea". "Es una flagrante violación del alto el fuego", ha zanjado.

Israel considera que decenas de milicianos del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, estarían en túneles situados en el sur de Gaza en zonas bajo control de las tropas israelíes en la 'línea amarilla', sin que por ahora se haya alcanzado un acuerdo para que obtengan un paso seguro hacia las zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel a raíz del citado acuerdo, que conllevó la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el domingo a 72.027 los muertos y a 171.651 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 576 fallecidos y 1.542 heridos --a los que se suman 717 cadáveres recuperados de zonas de las que se retiraron las fuerzas israelíes-- desde el inicio del último alto el fuego.