Agencias

El dolor dental está estrechamente relacionado con enfermedades bucodentales no tratadas

Guardar

La coordinadora de Periodoncia y Endodoncia de la compañía Vitaldent, la doctora Eva Victoria Lago, ha señalado que el dolor dental está estrechamente relacionado con enfermedades bucodentales no tratadas, ya que, "en la mayoría de los casos, es el resultado de un proceso patológico que ha ido evolucionando de forma silenciosa durante semanas o incluso meses".

"El dolor de muela no aparece de un día para otro", ha declarado la representante de esta entidad, coincidiendo con la conmemoración, este lunes, 9 de febrero, del Día Mundial de esta afección. "Cuando el paciente acude a consulta por dolor, normalmente la enfermedad ya ha alcanzado el nervio dental o los tejidos profundos, lo que obliga a realizar tratamientos más complejos", ha explicado.

Así, entre las causas más habituales del dolor dental se encuentran las caries profundas, las infecciones, las fracturas dentales y las enfermedades periodontales, patologías que pueden desarrollarse sin manifestar síntomas en sus fases iniciales, lo que provoca que muchas personas retrasen la visita al dentista hasta que el dolor se vuelve intenso o persistente.

"Es un error muy común esperar a que duela para pedir cita", ha aseverado Lago, quien ha agregado que "la prevención y las revisiones periódicas son fundamentales para detectar los problemas a tiempo y evitar el dolor". De hecho, el dolor de muela sigue siendo uno de los principales motivos de consulta en el dentista, especialmente en situaciones de urgencia.

CONSECUENCIAS DE POSPONER EL TRATAMIENTO

Por ello, desde Vitaldent han insistido en la importancia de concienciar sobre las consecuencias de posponer el tratamiento, ya que la evidencia clínica muestra que no solo intensifica el dolor y el malestar, sino que también eleva el riesgo de infecciones, aumenta la probabilidad de pérdida de piezas dentales y obliga a recurrir a tratamientos más invasivos y prolongados.

Cuando se deja avanzar un problema dental, "las opciones terapéuticas se reducen y el impacto en la calidad de vida del paciente es mucho mayor", ha continuado Lago, quien ha sostenido también que la boca "es una parte fundamental de la salud general y no debería doler". A raíz de ello, se anima a estar atentos a síntomas como sensibilidad persistente al frío o al calor, molestias al masticar, inflamación de encías o sangrado frecuente, incluso cuando no existe dolor intenso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio de las entradas del Super Bowl se dispara hasta los 18.000 dólares

El precio de las entradas

Graves disturbios entre policías y manifestantes contrarios a los Juegos Olímpicos de invierno en Milán

La protesta en el sur de Milán por la visita de JD Vance y la cita olímpica reunió a miles, dejando seis arrestos y un fuerte despliegue policial que empleó cañones de agua y gases para controlar la situación

Graves disturbios entre policías y

Sheinbaum califica de "injustas" las presiones a Cuba y sus aliados: "No se puede ahorcar a un pueblo así"

Sheinbaum califica de "injustas" las

Chile asume la presidencia de negociación global contra la contaminación por plásticos

Infobae

Sumelzo se desvincula de la actividad empresarial de su familia y niega haber hecho de mediadora con alguien del PSOE

Sumelzo se desvincula de la