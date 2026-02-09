Dos detenidos por estafa masiva de más de cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas

La entrega de información relevante por parte de una denunciante resultó en la recopilación de datos sobre más de 3.000 posibles afectados en España y varios países sudamericanos, caso que propició la detención de dos personas vinculadas con un fraude superior a cuatro millones de euros relacionado con inversiones en criptomonedas. Según informó la Comisaría Provincial de Málaga a través de una nota recogida por la prensa, agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Policía Nacional arrestaron en Fuengirola y Málaga capital a una mujer residente en la primera localidad y a un hombre de 32 años que actuaba como administrador de una sociedad en Málaga, ambos señalados como presuntos responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Las investigaciones revelaron que los detenidos actuaron como administradores de varias empresas orientadas a captar fondos de ahorradores mediante plataformas de inversión, recibiendo criptoactivos, transferencias bancarias y dinero en efectivo. Tal como detalló la Comisaría Provincial, la estructura prometía elevadas rentabilidades a cambio de destinar los fondos al supuesto arbitraje de divisas entre España y Colombia y a inversiones con criptomonedas, pero los fondos eran derivados a la obtención de bienes y servicios de la misma trama a través de sociedades interpuestas. El medio informó que los afectados firmaban contratos de préstamo con finalidad inversionista, lo que confería una apariencia de legalidad a las operaciones y aumentaba la confianza en el sistema.

La investigación policial se inició cuando una empleada, que había invertido 4.000 euros en una de las plataformas, se percató de irregularidades y recabó pruebas, aportando también un archivo con datos y contactos de personas perjudicadas, lo que desencadenó el análisis minucioso de las cuentas bancarias utilizadas en la operativa. El seguimiento demostró que los fondos se transferían hacia otras cuentas en España y el extranjero, tanto a entidades relacionadas con las empresas bajo sospecha como a personas físicas.

Durante el registro domiciliario a la principal sospechosa en Fuengirola, los agentes localizaron documentación relevante para la investigación, 2.260 euros en efectivo, soportes de almacenamiento de criptoactivos y dispositivos electrónicos. En el marco de estas actuaciones se procedió a la detención de la mujer como principal implicada en los hechos, así como del administrador que figuraba en la capital malagueña. El análisis realizado permitió también identificar y bloquear 27 cuentas bancarias y tres billeteras digitales asociadas a la trama financiera.

De acuerdo con información publicada por la Comisaría Provincial de Málaga, en el transcurso de las pesquisas se constató la contratación de un vehículo de alta gama y otros servicios mediante fondos presuntamente obtenidos de las víctimas, utilizando una sociedad interpuesta. Las transferencias recibidas no solo se valoraron en divisas tradicionales, sino que también incluyeron cantidades importantes en criptoactivos, lo que complicó el seguimiento de los movimientos.

Según consignó la Policía Nacional, la operación permanece abierta y no se descarta la implicación de nuevas personas a medida que se analiza la documentación y los dispositivos electrónicos incautados. Actualmente siguen las gestiones para identificar otros afectados y ampliar la lista de posibles responsables relacionados con el entramado societario y financiero investigado.

El fraude investigado abarca tanto a residentes en España como en Sudamérica, superando los cuatro millones de euros y extendiéndose a múltiples provincias. Las investigaciones incluyeron un pormenorizado examen de los movimientos financieros entre las distintas cuentas y billeteras vinculadas a las entidades utilizadas, una tarea que permitió trazar el recorrido de los fondos desde los inversores hasta destinos finales en el extranjero.

Las autoridades han reiterado la complejidad del caso, derivada en parte del uso de sociedades interpuestas y el movimiento de activos digitales y dinero en efectivo, que, según reportes policiales, dificultó la trazabilidad y permitió la circulación de los fondos fuera del sistema financiero español. El mecanismo empleado incluía contratos firmados por las víctimas bajo la premisa de inversiones rentables, una fórmula que, según los investigadores, aumentó el número de damnificados y la escala del fraude.

Con el foco puesto en el flujo de capitales y las maniobras de ocultación, los agentes del Grupo II de Delitos Económicos continúan explotando la información recopilada y avanzan en la búsqueda de más implicados. Entre las actividades detectadas figura la adquisición de bienes y servicios para beneficio de los presuntos autores, además de la internacionalización de los fondos obtenidos ilícitamente, lo que constituye uno de los principales ejes de la investigación actual.