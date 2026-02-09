Clarent insunfla energía joven al Auditorio Roig de València

El cantante puertorriqueño Clarent ha hecho vibrar esta noche el Auditorio Roig Arena de València con un concierto que ha congregado a cerca de 2.000 jóvenes y que llevaba semanas con todas las entradas agotadas, informa la organización del evento.

Considerado una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano, el cantante ha protagonizado un ascenso meteórico. En apenas dos años ha pasado de irrumpir en la escena latina a acumular millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Unos minutos después de las nueve, el público --en su mayoría, jóvenes--, recibía al artista con un rugido "atronador" cuando este pisaba el escenario para poner en marcha su 'No te vuelve a suceder Tour'.

Clarent ha arrancado el concierto con una sucesión de grandes éxitos que sus seguidores han recibido con un gran entusiasmo y ha ido entonando temas como 'NCAA', 'SRT', 'Lolly', 'Traqueto' y 'Forni'. Tras ese primer bloque, el artista abrió paso a un tramo dedicado a las canciones de su EP. 'Otro Momento', 'Sport+ RMX', 'Ensazio' y 'Casamigos' han generado uno de los momentos de mayor intensidad emocional de la velada. Como colofón, la tríada 'Scatpack', 'IA' y 'Love', tres de los temas más virales de su repertorio, que han llevado al público al punto "más alto de la noche", han concluido las mimas fuentes.