Agencias

Clarent insunfla energía joven al Auditorio Roig de València

Guardar

El cantante puertorriqueño Clarent ha hecho vibrar esta noche el Auditorio Roig Arena de València con un concierto que ha congregado a cerca de 2.000 jóvenes y que llevaba semanas con todas las entradas agotadas, informa la organización del evento.

Considerado una de las voces emergentes más prometedoras del género urbano, el cantante ha protagonizado un ascenso meteórico. En apenas dos años ha pasado de irrumpir en la escena latina a acumular millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Unos minutos después de las nueve, el público --en su mayoría, jóvenes--, recibía al artista con un rugido "atronador" cuando este pisaba el escenario para poner en marcha su 'No te vuelve a suceder Tour'.

Clarent ha arrancado el concierto con una sucesión de grandes éxitos que sus seguidores han recibido con un gran entusiasmo y ha ido entonando temas como 'NCAA', 'SRT', 'Lolly', 'Traqueto' y 'Forni'. Tras ese primer bloque, el artista abrió paso a un tramo dedicado a las canciones de su EP. 'Otro Momento', 'Sport+ RMX', 'Ensazio' y 'Casamigos' han generado uno de los momentos de mayor intensidad emocional de la velada. Como colofón, la tríada 'Scatpack', 'IA' y 'Love', tres de los temas más virales de su repertorio, que han llevado al público al punto "más alto de la noche", han concluido las mimas fuentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nora Cornell: "No me pongo presión extra por estar en los Juegos, puede jugar una mala pasada"

Con apenas 20 años, la deportista catalana afronta el reto olímpico con serenidad y confianza en su preparación, marcando un hito histórico para España al ser la primera representante nacional en big air y slopestyle femeninos en unos Juegos

Nora Cornell: "No me pongo

ISE 2026 cierra una nueva edición con más de 92.000 asistentes y reúne la última tecnología audiovisual para empresas

ISE 2026 cierra una nueva

NatWest compra Evelyn Partners por 3.108 millones

NatWest compra Evelyn Partners por

Enric Mas no participará en el UAE Tour por una lesión en la mano derecha tras caerse en un entrenamiento

Enric Mas no participará en

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente de su lesión en el isquiotibial izquierdo

El club catalán confirmó que el guardameta alemán fue intervenido con éxito tras su lesión en la pierna, pero su regreso dependerá de la recuperación, lo que pone en duda su participación en el próximo Mundial y complica al plantel

Marc-André ter Stegen, intervenido quirúrgicamente