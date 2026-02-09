Bruselas destina más de 400 millones a financiar proyectos a 1.600 investigadores posdoctorales de todo el mundo

Los países que no forman parte de la Unión Europea también figuran entre los principales destinos para desarrollar investigaciones financiadas por la última convocatoria del programa Marie Sklodowska-Curie. Estados Unidos se sitúa a la cabeza en número de becas fuera del territorio europeo, con un total de 96, seguido por Canadá, Australia y Brasil. Según informó la Comisión Europea, se han seleccionado 1.610 investigadores posdoctorales de cerca de 80 nacionalidades, quienes podrán llevar a cabo proyectos en 45 países diferentes, tanto europeos como extracomunitarios, con una financiación global de 404,3 millones de euros.

Tal como publicó la Comisión Europea en un comunicado, la asignación forma parte de la acción de becas posdoctorales del programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) y tiene como objetivo fortalecer el ecosistema científico europeo y el compromiso de la Unión Europea con la excelencia en la investigación. De las más de 17.000 solicitudes internacionales recibidas, los seleccionados dispondrán de recursos para desarrollar investigaciones propias y tendrán acceso a formación avanzada, movilidad internacional y supervisión en una variedad de instituciones que incluyen universidades, centros de investigación, organismos públicos, así como empresas privadas y pequeñas y medianas empresas.

El medio detalló que el reparto de las becas presenta una distribución geográfica amplia. La mayor parte de los investigadores seleccionados trabajarán en la Unión Europea y países asociados al programa Horizonte Europa, gracias a las Becas Posdoctorales Europeas, que suman 1.446 concesiones. Por otro lado, 164 científicos disfrutarán de las Becas Posdoctorales Globales, lo que les permitirá realizar una parte de su trabajo en instituciones punteras fuera del espacio europeo. La diversidad de los destinos refleja la intención del programa de fomentar la cooperación científica internacional y la circulación de talento.

El desglose por países muestra una concentración significativa de proyectos en algunos territorios. Según consignó la Comisión Europea, Reino Unido lidera con 347 investigaciones coordinadas, mientras que España ocupa el segundo puesto con 182, seguido por Italia y Francia, que suman 174 y 130 beneficiarios respectivamente. De las naciones de fuera de Europa, además de Estados Unidos, Canadá ha atraído a 20 becados, Australia a 15 y Brasil a siete, representando una distribución global relevante de los científicos financiados.

Los proyectos aceptados abarcan la totalidad de las áreas de conocimiento, aunque destacan las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias de la vida y la ingeniería. Estas iniciativas comprenden tanto investigación básica como aplicada, y algunas se concentran en desafíos sociales o tecnológicos de gran escala. El medio detalló que, a través de Horizonte Europa, el programa marco destinado a potenciar la investigación en el continente, se subraya la voluntad de mantener a Europa como punto de referencia en ciencia, innovación y apertura.

De acuerdo con declaraciones remitidas por Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, y difundidas por la Comisión, esta inversión pone de manifiesto la confianza que los investigadores depositan en el entorno científico europeo. Zaharieva señaló: “Estos resultados reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema de investigación y nuestro compromiso con la excelencia científica, la apertura y la movilidad”. La comisaria también felicitó a los investigadores seleccionados en la presente edición del programa.

El comunicado de la Comisión destaca que estos fondos persiguen no solo impulsar las trayectorias individuales de los científicos involucrados, sino también contribuir al avance del conocimiento y la solución de problemas relevantes desde el punto de vista social y tecnológico. El criterio de selección, según reportó la Comisión Europea, tiene en cuenta tanto la calidad de las propuestas como el potencial de impacto de cada proyecto, lo que explica la alta competitividad de la convocatoria.

La dotación económica de esta edición permite que los beneficiarios realicen su labor en contextos académicos y en el sector privado, de forma que tanto universidades como empresas y organismos públicos se convierten en escenarios para la innovación científica. El apoyo a la movilidad internacional es uno de los ejes del programa, que busca facilitar la transferencia de conocimiento y el contacto de los investigadores con diferentes enfoques, metodologías y realidades científicas.

Según expresó la Comisión Europea, esta política reafirma el papel de los programas Marie Sklodowska-Curie dentro de la estrategia europea para la promoción de talento en investigación. Los destinatarios de las becas no solo reciben financiación para el desarrollo de sus investigaciones, sino que acceden a tutorización y a oportunidades para establecer colaboraciones estratégicas.

Durante esta convocatoria, según indicó el organismo comunitario, se mantiene el esfuerzo por promover la igualdad de oportunidades, la interdisciplinariedad y la diversidad geográfica. El interés mostrado por más de 17.000 aspirantes de casi 80 naciones demuestra la proyección internacional del programa y la consideración de Europa como una plataforma central para la labor científica de excelencia.

La Comisión Europea subrayó que el impulso a nuevas generaciones de investigadores a través de estos fondos constituye una estrategia clave para afrontar los retos actuales y futuros en el sector de la ciencia. El organismo señaló que el objetivo se centra en consolidar a Europa como referencia mundial en investigación, facilitando la movilidad global de los científicos y reforzando la cooperación entre instituciones de distintos ámbitos y países.