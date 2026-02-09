Bnext cierra como neobanco el 13 de abril y pivota hacia servicios de infraestructura financiera

Bnext trasladará los saldos no retirados antes de la fecha de cierre a una cuenta de saldos abandonados, donde seguirán estando protegidos por ley durante dos décadas, y podrán reclamarse durante ese periodo. Según informó el medio, la firma dejará de operar como neobanco a partir del 13 de abril y centrará su actividad en proveer infraestructura digital a empresas debido a factores del mercado y la coyuntura regulatoria. La compañía permitirá a los usuarios utilizar sus cuentas y tarjetas asociadas hasta el 12 de abril; después, la clausura será definitiva y todos los fondos restantes pasarán al mecanismo de custodia mencionado.

De acuerdo con lo señalado en un comunicado difundido por Bnext, la empresa enfrenta un entorno de mercado que se ha tornado más difícil, atribuyendo el cambio de estrategia a la creciente rivalidad en el sector financiero digital y a una mayor exigencia regulatoria. Según consignó la firma, estos factores dificultan la sostenibilidad de su modelo orientado al consumidor final. Bnext resaltó que no era banco tradicional, sino que operaba como 'Entidad de Dinero Electrónico', lo que le permitía captar fondos de sus clientes, abrir cuentas y facilitar la emisión de tarjetas para gestiones de pagos sencillos.

El consejero delegado, Guillermo Vicandi, explicó que el sector fintech ha vivido una transformación considerable, lo que llevó al equipo directivo a diseñar una nueva hoja de ruta: “El negocio y mercado fintech ha cambiado considerablemente, y con ello, hemos tenido que pivotar nuestra propuesta de valor. Tras varios años ofreciendo productos al consumidor final y en un entorno cada vez más competido y con una regulación más compleja, hemos decidido dar un paso hacia el futuro, enfocándonos en ayudar a empresas a lanzar sus propios productos de pago”, declaró Vicandi en el comunicado, citado por Bnext.

El medio detalló que, en esta nueva etapa, Bnext aprovechará su experiencia previa, así como la tecnología desarrollada, para brindar soluciones escalables dirigidas a empresas e instituciones que deseen lanzar productos de pago de forma ágil, eficiente y bajo un marco regulado. El objetivo de este giro de negocio es contribuir a que otras firmas puedan acceder a infraestructura financiera sin la necesidad de desarrollar plataformas propias desde cero.

Por otra parte, la compañía abordó el futuro del B3X, el token de utilidad creado para proporcionar descuentos en las comisiones de sus productos. Según publicó la firma, actualmente se evalúa la viabilidad y el potencial interés de asignar al token otros usos dentro del nuevo enfoque empresarial.

La decisión de dejar el negocio dirigido al consumidor final ocurre tras años de actividad en el mercado español de servicios financieros tecnológicos. Durante este periodo, Bnext facilitó el acceso a cuentas digitales y a tarjetas de pago, convirtiéndose en uno de los actores conocidos en el ámbito local de las fintech. Ahora, el cese definitivo del servicio dirigido a particulares responde, según Bnext, a una estrategia para adaptarse a las transformaciones del sector y focalizar recursos en alianzas y servicios para clientes corporativos.

El medio especificó que, para los usuarios, la transición implica que todas las operaciones y disposiciones de fondos deberán completarse antes del cierre programado, sin modificaciones en la operativa cotidiana hasta ese momento. La transferencia obligatoria de saldos a la cuenta de saldos abandonados garantiza que el dinero permanezca disponible a largo plazo en caso de que los clientes no hayan realizado el retiro en el plazo estipulado.

Este movimiento de Bnext refleja una tendencia en el mundo fintech donde muchas compañías rediseñan sus planes y modelos a raíz de los retos regulatorios y la intensa rivalidad competitiva. Según lo recogido por Bnext en su declaración oficial, la meta de esta transformación es orientar la actividad hacia el negocio de servicios B2B, aprovechando el conocimiento acumulado y el entorno normativo. La fintech cierra una etapa de relación directa con usuarios finales mientras abre una fase enfocado en soluciones para entidades y empresas interesadas en desarrollar nuevos productos financieros digitales.