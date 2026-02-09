Agencias

Bad Bunny regala una camiseta como la que usó en la Super Bowl a los trabajadores de Zara: "Gracias por hacerlo real"

Guardar

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha querido tener un detalle con la plantilla de las oficinas centrales de Zara, compañía gallega que eligió para el atuendo de su celebrada actuación en el descanso de la Super Bowl este domingo.

En concreto, los trabajadores de la sede de Inditex en Arteixo se han encontrado este lunes con una camiseta como la que lució Bad Bunny en su actuación, con la fecha de la Super Bowl 2026 y una nota en la que se podía leer "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!".

Bad Bunny, nombre artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, fue el encargado de protagonizar el espectáculo en el descanso de la Super Bowl 2026, celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en la madrugada de este domingo. Una actuación con la que no solo reivindicó el alma latina de América, si no que también envió mensajes a través de su vestimenta, y que ha tenido una profunda repercusión.

En este caso, el artista puertorriqueño se decantó por un outfit completo de la marca gallega Zara, formado por camisa, corbata, pantalones chinos y camiseta deportiva de linebacker, que recordaba a las equipaciones de fútbol americano.

Una de las prendas que más destacadas fue la camiseta deportiva, igual a la que han recibido este lunes los trabajadores de las oficinas centrales de Zara en Arteixo, una pieza 'custom' en la que podía leer 'Ocasio' y el número 64.

En la segunda parte del show, el artista se quitó la camiseta deportiva que llevaba y apareció con una blazer cruzada con doble botonadura en el mismo tono.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Australia se queda sin Thompson y el sustituto Hijikata pierde el primer punto ante Ecuador

Australia se queda sin Thompson

3-1. La Real de Matarazzo evidencia la fragilidad del Elche

3-1. La Real de Matarazzo

Cuatro muertos por avalanchas en el norte de Italia

Las autoridades reportan varias víctimas fatales y heridos tras múltiples deslizamientos de nieve en cadenas montañosas del norte italiano, mientras equipos de rescate buscan posibles desaparecidos e intensifican las tareas para asistir a quienes resultaron afectados

Cuatro muertos por avalanchas en

Rusia avisa a la UE de que si mantiene su hostilidad no abrirán conversaciones directas sobre Ucrania

Rusia avisa a la UE

Air Europa retomará los vuelos a Venezuela el 17 de febrero

Air Europa retomará los vuelos