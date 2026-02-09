Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y estudiará este martes bajar el nivel de alerta

Las últimas horas han devuelto parte de los desalojados a sus viviendas en Andalucía como consecuencia de la mejora del tiempo y de las condiciones de los cauces y embalses. A pesar de este avance, 6.462 personas siguen fuera de sus hogares debido al impacto del temporal que ha afectado a la región desde el 27 de enero, según informó Europa Press basándose en declaraciones de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias. La posibilidad de reducir el actual nivel de emergencia se evaluará este martes, una vez constatada una cierta estabilización en la situación, pero las autoridades advierten que persisten riesgos asociados a la crecida de diversos ríos y al estado de la infraestructura viaria.

De acuerdo con Europa Press, la comunidad autónoma mantiene activo el nivel 2 de emergencia del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. El balance realizado por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) superó los 11.000 incidentes atendidos en los últimos días, con Cádiz encabezando la lista de provincias más afectadas al sumar 2.349 de esos eventos. La distribución de la población desplazada también refleja un mayor número de desalojados en Cádiz, donde permanecen 4.437 personas fuera de sus viviendas, seguida de Jaén con 704, Málaga con 556, Córdoba con 537, Granada con 120 y Sevilla con 108.

Antonio Sanz explicó, según recogió el medio, que durante la noche la EMA atestiguó una relativa calma: solo coordinaron once incidentes directamente vinculados a la meteorología adversa, principalmente casos de anegaciones en vías públicas, sin consecuencias graves adicionales. El funcionamiento del dispositivo de emergencia 1-1-2 se orientó a canalizar estas llamadas de alerta, localizadas en mayor número en Jaén, Granada, Cádiz y Córdoba. No obstante, el consejero subrayó que, pese a la evidente mejora, existe la necesidad de mantener la prudencia mientras persista el riesgo, ya que 14 ríos siguen designados en nivel rojo, lo que implica riesgo extremo, además de tres embalses bajo especial vigilancia.

Según recopiló Europa Press, la situación en la red viaria sigue siendo compleja. La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció que hay un total de 186 carreteras afectadas en Andalucía por distintos motivos. De ellas, 98 presentan incidencias asociadas a inundaciones o lluvias copiosas, 47 están condicionadas por desprendimientos, 33 muestran daños en el firme, 6 enfrentan problemas derivados de nieve o hielo y en 2 hay avalanchas. Cádiz destaca como la provincia con mayor número de vías afectadas (65), seguida de Córdoba (31), Granada (26), Jaén (21), Sevilla (18), Málaga (16), Huelva (7) y Almería (2).

Las autoridades han realizado un llamamiento dirigido a la ciudadanía para que limite los desplazamientos en las zonas con alerta y consulte frecuentemente el estado de las carreteras antes de planificar viajes, siguiendo siempre las indicaciones que ofrecen los paneles informativos y el personal operativo desplegado en la región, reseñó Europa Press en base a las recomendaciones institucionales.

Respecto a las previsiones meteorológicas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados distintos avisos por lluvias y viento en varias áreas de Andalucía. Continua el aviso naranja —equivalente a peligro importante— en la comarca gaditana de Grazalema, vigente hasta las 20:00 horas del lunes debido al pronóstico de acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado en un plazo de 24 horas. Además, existen avisos amarillos —peligro bajo— por lluvias en las comarcas de Ronda (Málaga), el Estrecho (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén). A su vez, distintas zonas de Almería y de la Costa granadina permanecen en alerta amarilla por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Poniente, Almería capital, el Estrecho de Cádiz y la Costa de Granada están bajo aviso por fenómenos costeros, con previsión de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Europa Press destacó que la EMA sostiene la vigilancia sobre cauces, presas y ríos, advirtiendo que, aunque las previsiones meteorológicas muestran una mejoría, se prevén lluvias adicionales durante la semana. Sanz insistió en que la situación requiere mantener alta la vigilancia y continuar los trabajos para restablecer la normalidad en la comunidad andaluza. En palabras recogidas por el mismo medio, el titular de Emergencias valoró el despliegue técnico y humano de la EMA y la coordinación entre instituciones como factores fundamentales para garantizar la seguridad del territorio.

En cuanto a la gestión de la emergencia, la EMA exhorta a la población a cumplir recomendaciones de autoprotección frente al actual episodio de lluvias. Toda la información sobre medidas preventivas y consejos se encuentra disponible en el portal de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es), según detalló Europa Press.

La situación de recuperación comienza a perfilarse como parte de la agenda prioritaria. Las autoridades ponen el foco en los cuantiosos daños materiales ocasionados tanto en infraestructuras como en propiedades privadas y públicas. El proceso de valoración y atención de estos daños se vuelve una preocupación creciente conforme disminuye la intensidad del temporal, advirtió Europa Press.

El periodo de intensas precipitaciones, asociado a un río atmosférico que ha traído lluvias persistentes, vientos y riesgos de desprendimientos, ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la coordinación de los organismos de emergencia, así como la cooperación de la ciudadanía. Ante la continuidad de la alerta en buena parte del territorio, instituciones y servicios de protección civil permanecen atentos a la evolución de la meteorología y a la seguridad de las áreas y poblaciones afectadas.