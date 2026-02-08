(Previa) Villarreal y Espanyol ponen a prueba su reacción en La Cerámica

Las ausencias marcarán la previa del enfrentamiento entre Villarreal y Espanyol en el estadio de La Cerámica, un factor detectado por ambos equipos al momento de armar sus alineaciones para este duelo señalado por tanto la disputa de la Champions como por la necesidad de sumar puntos. Según informó Europa Press, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral afronta el compromiso sin varios jugadores clave, tanto por lesión como por sanciones, mientras que el Espanyol tampoco podrá contar con algunos futbolistas importantes, incluidos los que, aún siendo suyos, no pueden jugar por la denominada 'cláusula del miedo'.

El encuentro, correspondiente al cierre de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, enfrenta a dos equipos urgidos por encontrar una reacción tras encadenar varias jornadas en las que no han conseguido ganar. El Villarreal, que ocupa actualmente la cuarta plaza de la clasificación con 42 puntos y un partido menos, no ha sumado una victoria en los últimos cinco partidos disputados en todas las competiciones. De acuerdo con Europa Press, el equipo castellonense sumó tan solo un punto de los últimos nueve posibles en el torneo liguero, lo que ha provocado que el Atlético de Madrid, tercero en la tabla, le saque una diferencia de tres puntos. El Villarreal aún debe jugar el partido aplazado ante el Levante, circunstancia que le daría la posibilidad de mejorar su posición cuando se dispute ese encuentro pendiente.

El balance negativo de los castellonenses en las últimas semanas incluye dos derrotas en la competición europea y dos más en LaLiga, ante el Real Betis (2-0) y contra el Real Madrid (0-2). Además, el empate 2-2 frente a Osasuna en la jornada anterior agravó la dinámica de resultados adversos. En esta racha, el Villarreal recibió 11 goles y apenas pudo convertir tres, una estadística que ha puesto en alerta al cuerpo técnico y ha multiplicado la urgencia de revertir la situación. Europa Press señaló que este inicio de año ya había resultado negativo para el club, al quedarse fuera tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones. Aunque logró imponerse en sus dos primeros partidos de la liga en 2026, después cayó en una espiral de la que todavía no ha logrado escapar.

Por su parte, el RCD Espanyol llega inmerso en una secuencia igualmente preocupante, en la que no ha conocido la victoria en este año. Suma cinco partidos sin ganar, con apenas un empate cosechado y cuatro derrotas, tres de ellas las acumuló de manera consecutiva en las semanas recientes frente a Girona (0-2), Valencia (3-2) y Deportivo Alavés (1-2). Europa Press detalló que el equipo catalán sumó solo un punto de 15 posibles, lo que provocó que perdiera la quinta posición de la tabla, ahora en manos del Real Betis. Pese a la mala racha, el Espanyol mantiene el sexto puesto con 34 puntos, solo uno por encima del RC Celta y dos respecto a la Real Sociedad, sus principales perseguidores en la pelea por los puestos europeos.

Los problemas de ambos equipos se agravan con las bajas en sus plantas titulares. El Villarreal tendrá que prescindir de Juan Foyth, Logan Costa, Pau Cabanes, Willy Kambwuala y Thomas Teye, todos fuera de la convocatoria por diferentes lesiones. A estas ausencias se suma la del sancionado Alfonso Pedraza y la incertidumbre acerca del estado físico de Alfon y Ayoze Pérez, quienes permanecen como duda hasta última hora, según informó Europa Press. Del lado del Espanyol, además de la baja confirmada de Javi Puado, el técnico no podrá contar con Carlos Romero y Ramón Terrats. Ambos jugadores, actualmente en las filas del Espanyol como cedidos por el Villarreal, están inhabilitados para jugar debido a la 'cláusula del miedo', una condición habitual en los contratos de préstamo en el fútbol español, según reportó Europa Press.

El partido está programado para disputarse a partir de las 21:00 horas en La Cerámica, bajo la dirección arbitral de Cordero Vega, del comité cántabro, de acuerdo con el programa oficial difundido por Europa Press. Este duelo representa una oportunidad significativa para ambos clubes en sus aspiraciones de la temporada: el Villarreal busca afianzar su plaza en la zona de clasificación a la Champions League y frenar la caída de resultados, mientras que el Espanyol necesita cortar su mala racha para no perder el tren de los puestos europeos y alejar la presión de sus inmediatos competidores.

Los antecedentes recientes y la situación en la tabla imprimen un alto grado de tensión al enfrentamiento. Por un lado, el Villarreal, con la desventaja de las consecutivas derrotas y con varias ausencias, buscará aprovechar el factor local para romper la tendencia negativa. Por el otro, el Espanyol, que ha visto evaporarse la buena inercia de la primera parte de la temporada, tendrá que gestionar sus limitaciones de plantilla para intentar sumar los tres puntos en uno de los estadios tradicionalmente complejos para el conjunto blanquiazul.

Ambos equipos encuentran en este partido una de sus últimas oportunidades para revertir una tendencia negativa que amenaza con comprometer sus objetivos a medio plazo, de acuerdo a lo reseñado por Europa Press. Cada punto resulta ahora crucial en la lucha por asegurar plazas europeas y mantener la distancia frente a rivales directos que se encuentran al acecho en la clasificación.