Agencias

Orbán denuncia que Ucrania se está convirtiendo en un "enemigo" de Hungría

Guardar

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha denunciado este domingo que Ucrania se está comportando como un "enemigo" de su país al asegurar que las autoridades de Kiev están presionando a la Unión Europea para que corte el suministro de gas ruso a Hungría.

Orbán, gran aliado europeo de Rusia, se encuentra ahora mismo en plena campaña electoral para las legislativas de abril. El primer ministro húngaro, que ha criticado a Ucrania en innumerables ocasiones por el gasto que comporta la ayuda europea de guerra, ha realizado estas declaraciones después de que el Consejo Europeo aprobara el 26 de enero el reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones rusas de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) a la UE.

"Quienes maniobran para cortar el acceso de Hungría a la energía asequible violan nuestros intereses fundamentales. Para dejarlo claro. Ucrania no se está posicionando solo como un oponente, sino como un enemigo de Hungría", ha hecho saber Orbán en un mensaje publicado en redes sociales acompañado de un vídeo de un reciente mitin de campaña en el oeste del país.

Orbán acudirá a las urnas el 12 de abril frente al rival más potente con el que se ha encontrado en 16 años de mandato: el conservador Péter Magyar, cuyo partido Tisza (Respeto y Libertad) lleva meses liderando cómodamente las encuestas. Una encuesta de Politico del pasado mes concedía al partido de Magyar una intención de voto del 49% frente al 37% que obtendría Fidesz, la formación del primer ministro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La IA llegará al espacio en menos de 36 meses, según Elon Musk

Elon Musk impulsa un ambicioso proyecto para instalar potentes centros de procesamiento en órbita, confiando en la energía solar constante disponible más allá de la atmósfera terrestre y buscando transformar el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial actuales

La IA llegará al espacio

Hades66 recalará en el Auditorio Roig Arena el 21 de marzo

El puertorriqueño prepara su desembarco en Valencia dispuesto a compartir en vivo sus éxitos virales y su sonido distintivo, mientras la organización confirma la fecha para la venta de entradas en la web oficial del recinto

Hades66 recalará en el Auditorio

México enviará ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días

Infobae

Borja Thyssen, sin palabras y arropado por Blanca Cuesta tras ser pillado conduciendo a toda velocidad

El hijo de la baronesa Carmen Thyssen es grabado cometiendo múltiples infracciones viales en Madrid, enfrenta cuestionamientos mientras Blanca Cuesta permanece junto a él y la polémica crece por el posible coste de sus actos

Borja Thyssen, sin palabras y

Fundación Ibercaja lanza la VI edición del Concurso de Cómic 'Universo Goya'

Abierto a jóvenes artistas de toda España, el certamen invita a presentar cómics originales inspirados en la figura y el legado de Francisco de Goya, con premios en metálico y la posibilidad de exponer las obras seleccionadas en una muestra itinerante

Fundación Ibercaja lanza la VI