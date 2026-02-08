Orbán denuncia que Ucrania se está convirtiendo en un "enemigo" de Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha denunciado este domingo que Ucrania se está comportando como un "enemigo" de su país al asegurar que las autoridades de Kiev están presionando a la Unión Europea para que corte el suministro de gas ruso a Hungría.

Orbán, gran aliado europeo de Rusia, se encuentra ahora mismo en plena campaña electoral para las legislativas de abril. El primer ministro húngaro, que ha criticado a Ucrania en innumerables ocasiones por el gasto que comporta la ayuda europea de guerra, ha realizado estas declaraciones después de que el Consejo Europeo aprobara el 26 de enero el reglamento sobre la eliminación gradual de las importaciones rusas de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) a la UE.

"Quienes maniobran para cortar el acceso de Hungría a la energía asequible violan nuestros intereses fundamentales. Para dejarlo claro. Ucrania no se está posicionando solo como un oponente, sino como un enemigo de Hungría", ha hecho saber Orbán en un mensaje publicado en redes sociales acompañado de un vídeo de un reciente mitin de campaña en el oeste del país.

Orbán acudirá a las urnas el 12 de abril frente al rival más potente con el que se ha encontrado en 16 años de mandato: el conservador Péter Magyar, cuyo partido Tisza (Respeto y Libertad) lleva meses liderando cómodamente las encuestas. Una encuesta de Politico del pasado mes concedía al partido de Magyar una intención de voto del 49% frente al 37% que obtendría Fidesz, la formación del primer ministro.