Meloni declara a los críticos de los JJOO de Invierno como "enemigos de Italia" tras las protestas en Milán

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha condenado las protestas que estallaron este pasado sábado por la noche en la ciudad de Milán, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, y declarado que quienes se manifiestan en contra del gran evento deportivo no son más que unos "enemigos" del país.

"Miles y miles de italianos trabajan en los Juegos, algunos como voluntarios, porque quieren que su nación cause una buena impresión, sea admirada y respetada. Luego están ellos: los enemigos de Italia y los italianos, que se manifiestan 'contra los Juegos Olímpicos'", ha criticado en un mensaje publicado en redes sociales.

Meloni ha asegurado que estos manifestantes están también detrás de incidentes como cortes de cables de ferrocarril para impedir la salida de los trenes en referencia a tres casos identificados el sábado en el norte del país y que la Policía investiga como posibles actos de sabotaje.

"Solidaridad, una vez más, con la Policía, con la ciudad de Milán y con todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes", ha zanjado Meloni en referencia a la protesta del sábado, cuando más de 3.000 personas se encaminaron hacia la Villa Olímpica para protestar contra los Juegos en una concentración que acabó degenerando en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad.

Seis personas acabaron arrestadas en medio de lanzamientos de bombas de humo y cócteles molotov por algunos de los participantes contra la Policía italiana, según el balance de las autoridades.

