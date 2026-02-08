Ezequiel Garay, su posición ante la nueva relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Una fotografía publicada por Ezequiel Garay en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a sus hijos Sheila y Antonio, ha llamado la atención en medio de los recientes rumores sobre una nueva relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Con el mensaje “Hasta que el sol salió”, el exfutbolista ha querido destacar su dedicación a los hijos que comparte con la colaboradora de televisión, mientras la atención mediática se centra en la incipiente relación sentimental de su exesposa. Según informó el medio que difundió esta información, la prioridad de Garay se mantiene en el bienestar familiar, mientras evita pronunciarse sobre la vida sentimental de Gorro.

De acuerdo con la información consignada por el citado medio, Tamara Gorro y Cayetano Rivera disfrutaron de un reciente viaje a Dubái en compañía de un grupo de amigos, entre quienes figuraba también el torero. Esta escapada ha sido señalada como el inicio visible del vínculo afectivo entre ambos, generando una ola de reacciones y comentarios en redes sociales y en la prensa especializada. La noticia sobre la proximidad entre la colaboradora de televisión y el torero ha suscitado interés debido al perfil público de ambos y a la sorpresiva naturaleza del romance, según publicó la fuente.

El medio detalló que, a pesar de los rumores, ni Tamara Gorro ni Cayetano Rivera han emitido declaraciones directas sobre la naturaleza de su relación. Ambos han optado por mantener la discreción y disfrutar de su viaje entre amigos ajenos a las especulaciones que se han formado en su entorno. De acuerdo con las informaciones recogidas, el círculo más cercano de la posible pareja habría dado su visto bueno, lo que habría propiciado un ambiente relajado para la convivencia grupal durante la estancia en Dubái.

En este contexto, la reacción pública de Ezequiel Garay se ha caracterizado por la calma y un enfoque hacia su vida familiar. Según publicó el medio, la fotografía difundida en su perfil digital, en la que aparece abrazando cariñosamente a sus hijos, se interpreta como un mensaje claro: Garay prefiere dar prioridad al tiempo compartido con Sheila y Antonio. La frase que acompaña la imagen busca resaltar la importancia que otorga a su rol de padre en estos momentos de creciente atención mediática hacia su expareja.

Desde la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, ambos han mantenido una relación cordial y colaborativa centrada en el bienestar de sus hijos. Tal como reportó la fuente periodística, la ex pareja acostumbra a mostrarse unida en los eventos y actividades que involucran a Sheila y Antonio, proyectando una imagen de estabilidad y compromiso con la felicidad de los menores. Esto ha generado comentarios positivos sobre la capacidad de ambos para manejar la ruptura sentimental sin afectar la dinámica familiar.

Mientras tanto, los medios y usuarios de redes sociales continúan atentos a cualquier indicio que pueda confirmar la evolución de la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. La escapada en Dubái representa, hasta el momento, el episodio más visible del acercamiento entre ambos, aunque han evitado oficializar públicamente su vínculo sentimental. El tratamiento mediático del tema ha destacado el hermetismo de los protagonistas y la elección de no responder de forma directa a las preguntas sobre el estado de su relación.

La cobertura del caso según el medio que difundió esta información resalta que tanto Tamara Gorro como Ezequiel Garay han priorizado mantener un entorno familiar estable, más allá de sus respectivas vidas personales. Por su parte, Cayetano Rivera tampoco se ha pronunciado sobre los rumores, sumando otro elemento de discreción a la historia. De este modo, cualquier confirmación sobre el estado del vínculo entre la colaboradora de televisión y el torero queda, por el momento, en manos de sus protagonistas.