(Crónica) El Castellón duerme líder y Deportivo y Almería aprietan por el ascenso directo

El Castellón goleó (0-4) al Real Valladolid en su casa para dormir líder este domingo a falta de lo que haga el lunes el Racing de Santander, en una jornada 25 de LaLiga Hypermotion que dejó también las victorias por arriba de Deportivo de La Coruña y de la UD Almería.

El equipo de Pablo Hernández asaltó con autoridad, tirando de la estrategia y dejando un serio enfado, el José Zorrilla, para sumar 45 puntos por los 44 de un Racing que cerrará la jornada contra el Mirandés. Ousmane Camara y un doblete de Barri dejaron un 0-3 al descanso que redondeó Brian Cipenga con un golazo.

A la racha del Castellón se sumaron las victorias de Dépor (43 puntos) y Almería (42) por el ascenso directo. El equipo gallego cortó la sequía de triunfos en Riazor bajando la euforia del Albacete copero, con un 2-1 gracias a Yeremay y un gol en propia.

Mientras, el buen arranque del Almería en el Nuevo Mirandilla, duelo aplazado el sábado, con los goles de Jon Morcillo y Sergio Arribas, ayudó a los visitantes a frustrar a un Cádiz que tuvo muchas ocasiones como para evitar su cuarta derrota seguida.

Por otro lado, la jornada dejó la victoria sobre la bocina de un Málaga que sigue al alza, quinto (41), con un doblete de David Larrubia, el segundo en el descuento, ante la Cultura y Leonesa (2-1). El Sporting de Gijón se pegó al 'Top 6' con la gran actuación de Andrés Ferrari en el 2-1 contra el Huesca en El Molinón.

--RESULTADOS Y PROGRAMA JORNADA 25 LALIGA HYPERMOTION

Viernes 6.

Leganés - Granada 1-0.

Sábado 7.

Andorra - Real Sociedad B 1-2.

Las Palmas - Burgos 0-0.

Real Zaragoza - Eibar 1-1.

Domingo 8.

Real Valladolid - Castellón 0-4.

Deportivo de la Coruña - Albacete 2-1.

Sporting de Gijón - Huesca 2-1.

Málaga - Cultural Leonesa 2-1.

Cádiz - Almería 1-2.

Ceuta - Córdoba aplazado.

Lunes 9.

Racing de Santander - Mirandés 20.30 horas.

