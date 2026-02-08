(Crónica) El Athletic sella su primer triunfo liguero del año y Vlachodimos salva al Sevilla

La segunda mitad del encuentro en San Mamés evidenció la influencia del guardameta Mathew Ryan, quien impidió que Gorka Guruzeta lograra un tercer gol para el Athletic Club e intervino decisivamente frente a las oportunidades creadas por Nico Serrano y Nico Williams. En este contexto, el Athletic de Bilbao puso fin a una sequía de seis jornadas sin victorias en LaLiga gracias a una actuación ofensiva liderada por Guruzeta, según informó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el conjunto dirigido por Ernesto Valverde sumó su primer triunfo liguero de 2024 al imponerse por 4-2 frente al Levante UD en la jornada veintitrés de LaLiga EA Sports. Gorka Guruzeta abrió el marcador al aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión directa del defensa uruguayo Alan Matturro, sancionado a los 17 minutos por derribar a Iñaki Williams cuando era el último hombre. Pocas jugadas después, el propio Guruzeta incrementó la ventaja tras recibir un pase de Williams, dejando al Athletic con una cómoda renta antes del descanso. La superioridad vasca en la primera parte condicionó notablemente el desarrollo del encuentro, ya que el Levante se mostró incapaz de reorganizarse tras quedarse con un jugador menos.

La lesión de Yuri Berchiche, que tuvo que abandonar el campo tras superar la media hora de juego, constituyó el aspecto más negativo para el Athletic durante el primer tiempo, según detalló Europa Press. En el complemento, la reacción del Levante se intensificó. Unai Elgezabal acortó distancias en el minuto 81 al aprovechar un balón suelto en el área. Nico Serrano respondió ampliando de nuevo la ventaja local en el minuto 86, aunque el visitante Jon Ander Olasagasti reabrió las posibilidades para los valencianos al anotar en el tiempo añadido. Finalmente, Robert Navarro sentenció el resultado en el minuto 99, culminando un encuentro que reflejó la eficacia ofensiva de los bilbaínos. Con este resultado, el Athletic alcanzó los 28 puntos y se ubica a seis unidades de las posiciones europeas y la zona de descenso. El Levante, con 18 puntos, permanece a cinco de la salvación y sigue comprometido con la permanencia.

Mientras tanto, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC logró rescatar un empate frente al Girona en los últimos minutos, reportó Europa Press. Thomas Lemar adelantó a los visitantes a los dos minutos de iniciar el encuentro. El portero Odisseas Vlachodimos, tras protagonizar una jugada en la que el balón se le escapó de las manos y puso en riesgo su arco, consiguió recuperarse con una intervención clave ante un segundo disparo de Lemar. Carmona desaprovechó una clara ocasión para igualar al enviar un disparo por encima de la portería, y el propio Vlachodimos volvió a aparecer antes del descanso para negar el gol a Fran Beltrán y Viktor Tsygankov.

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Matías Almeyda buscó el empate sin éxito durante la mayor parte del tiempo reglamentario. La emoción se concentró en el añadido, cuando Kike Salas logró nivelar el marcador en el minuto 92. A continuación, el árbitro sancionó penalti por falta de Suazo sobre Echeverri, momento en el que Míchel ordenó el ingreso de Cristian Stuani con la tarea de ejecutar el tiro desde los once metros. Vlachodimos adivinó la dirección del lanzamiento y detuvo el cobro, garantizando el reparto de puntos entre ambos equipos. Según el informe de Europa Press, el resultado deja al Girona con 26 puntos y al Sevilla con 25, ambos ligeramente por encima de los puestos de descenso.

Por otro lado, el Getafe CF acabó en Mendizorrotza con una racha de más de dos meses sin conocer la victoria al superar por 0-2 al Deportivo Alavés, según detalló Europa Press. Los goles de Luis Vázquez y Mauro Arambarri permitieron al equipo madrileño romper con ocho jornadas consecutivas sin ganar en liga. David Soria fue determinante en la primera parte con intervenciones frente a Toni Martínez y Jon Pacheco, sosteniendo a su equipo en los momentos en que el Alavés generó peligro.

La segunda parte se decantó para el Getafe a partir del minuto 53, cuando Luis Vázquez finalizó una jugada colectiva tras pase de Luis Milla. A poco de finalizar el partido, Mauro Arambarri convirtió un penalti provocado por el propio delantero argentino tras ser derribado por Jon Pacheco. El resultado dejó al Alavés con 25 puntos, solo tres más que la zona de descenso y uno menos que el equipo azulón, modificando el panorama de la zona baja de la clasificación, puntualizó Europa Press.

Estos encuentros de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports modificaron distintos escenarios tanto en la lucha por la permanencia como en la búsqueda de plazas europeas, reflejando la importancia de los porteros y los aciertos ofensivos en cada compromiso descrito por Europa Press.