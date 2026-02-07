Zelenski pide "más avances" tras examinar los resultados de las últimas conversaciones con EEUU y Rusia

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ve necesario "más avances" en el derrotero de las conversaciones a tres bandas con Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra y ha insistido por enésima vez que es Moscú, como invasor de su país, quien tiene que poner fin a este conflicto.

Zelenski ha insistido igualmente en que "Ucrania necesita resultados, y una de las bases más importantes para lograr una paz duradera son las garantías de seguridad eficaces".

El presidente de Ucrania ha revisado este sábado con su equipo de negociadores "el progreso de los borradores de documentos esenciales para el fin de la guerra, así como las perspectivas de posibles nuevas reuniones en un futuro próximo".

Sin dar más detalles, el presidente ha pedido un impulso más. "Creo que se hacen falta más avances, He esbozado nuestra visión del marco para un diálogo futuro y trabajamos en los pasos necesarios", ha indicado el presidente ucraniano, horas después de que dejara entrever un nuevo encuentro a tres, a nivel de negociadores, esta vez en suelo estadounidense.

"Estados Unidos propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, Ucrania y Rusia, se reúnan en territorio estadounidense, probablemente en Miami, dentro de una semana. Confirmamos nuestra participación", indicó en rueda de prensa.