Trump afirma que Irán tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo: "Conocen las consecuencias, son muy duras"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que las conversaciones indirectas mantenidas con Irán han sido "han tenido resultados" y que "parece que (Teherán) quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas", al tiempo que ha señalado que ambas partes se reunirán nuevamente a comienzos de la próxima semana tras esta "muy buena" primera toma de contacto.

"Tenemos que ver cuál es ese acuerdo. Pero creo que Irán parece que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser. La última vez quizá decidieron no hacerlo, pero creo que probablemente ahora piensan de manera diferente", ha opinado el mandatario antes de subrayar que las autoridades iraníes "conocen las consecuencias (que habría) si no llegan a un acuerdo". "Las consecuencias son muy duras. Así que veremos qué pasa. Pero ha sido una conversación muy buena", ha reiterado en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado confiado en que un acuerdo entre ambas partes llegará y ha defendido que, al igual que en ocasiones anteriores, EEUU "no tiene prisa". " Tenemos mucho tiempo. Si recuerdan (lo que pasó con) Venezuela, esperamos durante un tiempo. No tenemos prisa. Estamos teniendo conversaciones muy buenas con Irán. Estamos hablando mucho y bien. Y creo que hoy tuvimos resultados con Irán", ha apostillado al ser preguntado sobre cuánto tiempo estaría dispuesto a aguardar hasta la firma de un eventual pacto.

En misma línea, el líder republicano ha insistido en que, de haber sido posible, el acuerdo actualmente bajo debate habría salido adelante "hace dos años". "Lo habríamos hecho. Pero no estaban dispuestos. Ahora sí lo están", ha insistido, celebrando que Teherán "está dispuesto a hacer mucho más de lo que habría hecho hace un año y medio, o incluso hace un año".

"Si hubieran ofrecido este acuerdo originalmente, cuando empezamos, se habría aceptado de inmediato. Veremos qué pasa", ha sentenciado el mandatario, que también ha hecho alusión a la "gran flota" estadounidense que se encuentra "en esa dirección" y que "estará allí bastante pronto".

Estas declaraciones llegan después de que delegaciones de Estados Unidos e Irán hayan concluido una ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y hayan llegado a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros.

El diálogo, según ha informado el país mediador, Omán, se ha centrado por ahora en "crear las condiciones apropiadas para el reinicio de las negociaciones diplomáticas y técnicas".

La parte iraní ha apuntado a un acuerdo "casi total" para continuar los contactos y ha descrito el "buen ambiente" y el "buen comienzo" de la ronda de negociaciones. Por su parte, la delegación estadounidense, encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, aún no se ha pronunciado sobre la iniciativa en Mascate.