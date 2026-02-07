Lydia Lozano, el apoyo de Silvia de Bronchalo: "(Rodolfo Sancho) hizo su docuserie para sacar dinero"

La periodista Lydia Lozano, en una reciente aparición televisiva, afirmó que el actor Rodolfo Sancho llevó a cabo una docuserie con el objetivo de obtener fondos para costear la defensa legal necesaria en el caso de Daniel Sancho en Tailandia. Según reportó el medio, la intervención de Lozano tuvo lugar durante la emisión de “De viernes”, un espacio que dirige cada semana Beatriz Archidona junto a Santi Acosta. Allí, Lozano sostuvo que “Él no tiene nada que decir, no tiene nada que decir. Él se hizo su docuserie para sacar dinero para pagar a los abogados, es lo que se dijo”.

De acuerdo con lo publicado, la participación de Silvia Bronchalo en el programa generó una alta expectativa no solo en el público, sino también entre los colaboradores del espacio, quienes seguían con atención el relato de una madre que, hasta ahora, había preferido mantener un perfil bajo tras el inicio del denominado “caso Daniel Sancho”. Bronchalo decidió ofrecer su testimonio pese a que, según confesó en el programa, esta decisión iba en contra de sus propios valores personales.

Tal como detalló el medio, Lozano se posicionó como una firme defensora del derecho de Silvia Bronchalo a exponer públicamente su versión de los hechos y a visibilizar las circunstancias vividas durante sus estancias en Tailandia. La colaboradora afirmó en directo: “Tiene todo el derecho a venir a un programa y sacar todos los viajes que hizo”, subrayando así la legitimidad de la decisión de Bronchalo de romper su silencio en este momento concreto.

El espacio televisivo recogió las declaraciones de Lozano sobre Rodolfo Sancho, destacando su papel como la figura más visible vinculada al caso en Tailandia. Sancho ha sido hasta ahora quien más intervenciones ha realizado en relación con los acontecimientos y ha ofrecido declaraciones sobre distintas informaciones surgidas en torno a su hijo Daniel y al proceso relacionado con el asesinato de Edwin Arrieta. Según publicó el medio, la polémica en torno a la docuserie de Rodolfo Sancho surgió cuando se vinculó la producción audiovisual con la necesidad de reunir recursos para la defensa judicial del acusado.

Durante el programa, la periodista reconoció el interés existente por conocer los motivos que condujeron a Silvia Bronchalo a hablar en este momento, señalando que su testimonio resultaba uno de los más esperados dentro del entorno mediático que rodea el caso. Según consignó el medio, la intervención de Bronchalo atrajo la atención tanto de los seguidores habituales del programa como de los tertulianos, quienes analizaban el significado y las eventuales repercusiones mediáticas de sus palabras.

La intervención de Lozano en “De viernes” contribuyó a reabrir el debate sobre la gestión mediática del caso y sobre la exposición pública de sus principales protagonistas. Según relató el medio, la periodista insistió en que tanto Bronchalo como cualquier implicado directo en el caso tiene derecho a expresar su perspectiva en espacios informativos, siempre y cuando ello sirva para clarificar su postura ante la audiencia.

El medio subrayó además el contraste entre la discreción mantenida por Silvia Bronchalo durante la mayor parte del proceso y la actitud más proactiva de Rodolfo Sancho en lo referente a la comunicación pública sobre los avances judiciales y los aspectos colaterales de la causa. Las palabras de Lozano, recogidas en directo y amplificadas por la audiencia del programa, reflejaron la tensión existente entre los distintos enfoques adoptados por los padres de Daniel Sancho ante la presión mediática.

A lo largo de la emisión, los presentadores y colaboradores del espacio pusieron de relieve las dificultades personales que ha atravesado Silvia Bronchalo a raíz del caso, así como el impacto que su testimonio televisivo podría tener en la percepción pública del proceso y en el debate sobre el papel de las familias afectadas por situaciones de esta naturaleza. Según informó el medio, tanto las declaraciones de Lozano como la propia intervención de Bronchalo fueron analizadas detenidamente por la audiencia y la crítica especializada en televisión, quienes examinan el desarrollo mediático de uno de los casos de mayor seguimiento en la actualidad.