La Policía Nacional activa el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del 8 de febrero

Desde la noche previa al 8 de febrero, efectivos de la Policía Nacional han iniciado inspecciones y patrullas en los centros de votación y la Junta Electoral de las ciudades de Calatayud y Zaragoza. El objetivo es detectar y evitar cualquier acto que obstaculice la apertura y normal funcionamiento de los colegios electorales, como daños en puertas de acceso, pintadas o la colocación de pancartas, según informó el medio fuente.

Tal como reportó la fuente original, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo especial de seguridad relacionado con la celebración de las elecciones del 8 de febrero. Este despliegue busca asegurar la protección ciudadana, la preservación del orden público y el cumplimiento estricto de la legislación. El operativo ha sido coordinado con antelación y se ajusta a los servicios de seguridad habituales, los cuales continuarán activos durante toda la jornada electoral. De acuerdo con la información proporcionada, se mantendrá vigilancia continuada en instalaciones clave, sumado a una respuesta inmediata ante cualquier circunstancia que pudiera afectar el desarrollo regular de los comicios y la seguridad de los asistentes.

En Calatayud, el cuerpo policial refuerza la cobertura en cinco de los seis colegios electorales de la ciudad, así como en la sede de la Junta Electoral, abarcando un total de 26 mesas de votación. La fuente señala que todos estos centros contarán con presencia policial continuada y reforzada no solo durante la jornada electoral, sino también a lo largo del proceso de recuento, con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de las infraestructuras como la correcta ejecución de todas las fases del proceso democrático.

Por su parte, en la ciudad de Zaragoza, las medidas de seguridad comprenden 124 colegios electorales, donde se instalarán más de 900 mesas de votación. La misma fuente detalla que agentes custodiarán de manera permanente y reforzada cada local de votación durante todo el día electoral. El propósito de esta estrategia es prevenir cualquier incidente, preservar el orden y asegurar el desarrollo normal de la jornada.

La Policía Nacional, de acuerdo con la fuente consultada, también se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa electoral. Esto implica garantizar que no exista propaganda electoral durante la jornada, evitar acciones que puedan afectar la libertad del voto, mantener la regularidad del recuento y prevenir alteraciones que interrumpan el desarrollo democrático. El dispositivo de seguridad se puso en marcha desde la medianoche con un énfasis en tareas preventivas orientadas a evitar sabotajes y otros incidentes en los recintos destinados a la votación.

Durante el desarrollo de la jornada electoral del 8 de febrero, además de las labores centradas en la prevención y la seguridad, los agentes asumirán funciones asistenciales. Los policías nacionales atenderán consultas de la ciudadanía y colaborarán con los miembros de las mesas, con la meta de facilitar que el proceso de voto y recuento discurra con normalidad. Según publicó la fuente, las fuerzas policiales ratifican con este operativo su compromiso con el respeto a la legalidad, la protección del derecho al voto y la garantía de un contexto electoral sin alteraciones para todos los ciudadanos.